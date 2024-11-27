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涉嫌經營線上博弈網站及地下匯兌的88會館負責人郭哲敏，因涉洗錢遭起訴，新北地院18日裁定1億元交保，僅僅73分鐘，郭哲敏便籌足保金辦保離去，新北地檢署再度提抗告，台灣高等法院撤銷原裁定，發回新北地院，且不得再提抗告。高院裁定指出，郭、張先前均有逃亡事實，在國外亦有相當資力與生活條件， 再次逃亡可能性甚高，新北地院裁定命郭、張各以一億元、一千萬元、均限制出境、出海，並施以電子監控等替代處分，是否足以擔保兩人絕無逃亡可能，不無疑問。郭、張兩人與其他同案被告，是否無串證可能原裁定未妥適說明，亦有不當，認為檢察官抗告有理由，再度撤銷發回更裁，不得再抗告。新北地院審理郭哲敏及親信張旭昇涉洗錢217億元，法官本月8日，認定郭哲敏和張旭昇均無羈押必要，裁定郭五千萬元、張五百萬元交保，均限制出境等處分，檢方抗告成功，高等法院撤銷發回更裁，新北地院改為裁定郭以一億元、張一千萬元交保，檢方二度抗告，高院再發回更裁。而郭哲敏的羈押庭也將於今（27）日下午2時30分開庭審理。