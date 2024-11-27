入秋首波「大陸冷氣團」抵達台灣，各地從今（27）日起有感降溫，氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興表示，未來10天的天氣大致上有3個重點，分別是「明天深夜至週五清晨，北台灣低溫將來到8度」、「明天至下週一各地天氣穩定」、「下週二開始，桃園以北、宜花將轉為濕涼的天氣。」
賈新興指出，明天至下週一各地天氣穩定、中南部日夜溫差大，受到冷氣團影響，預估本波最低溫將出現在「明天深夜至週五清晨」，配合「輻射冷卻」效應，台北站氣溫有低於12度的機率，苗栗以北空曠地區，將只有8至10度的低溫，花東縱谷也有接近10度的低溫。
中央氣象署也說明，週六白天開始，冷氣團有所減弱，但白天各地氣溫只會略微回升1至2度，週日、下週一（12/1至12/2）還是吹東北風，因此氣溫上升幅度不大，北部及東北部15至23度、中部14至25度、南部17至27度、東部18至23度、東南部19至24度。
賈新興則提及，下週一午後，花東山區開始出現有零星短暫雨，下週二至下週六，將有另一波東北季風影響。下週二至下週三，大台北東側、宜蘭及花蓮有局部短暫雨，台東沿海一帶也有零星短暫雨。
下週四，東北角至宜蘭有零星雨勢，午後桃園以北及花東有零星短暫雨。下週五，桃園以北及宜花有局部短暫雨。下週六，台中以北及宜花有局部短暫雨。
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中央氣象署也說明，週六白天開始，冷氣團有所減弱，但白天各地氣溫只會略微回升1至2度，週日、下週一（12/1至12/2）還是吹東北風，因此氣溫上升幅度不大，北部及東北部15至23度、中部14至25度、南部17至27度、東部18至23度、東南部19至24度。
賈新興則提及，下週一午後，花東山區開始出現有零星短暫雨，下週二至下週六，將有另一波東北季風影響。下週二至下週三，大台北東側、宜蘭及花蓮有局部短暫雨，台東沿海一帶也有零星短暫雨。
下週四，東北角至宜蘭有零星雨勢，午後桃園以北及花東有零星短暫雨。下週五，桃園以北及宜花有局部短暫雨。下週六，台中以北及宜花有局部短暫雨。