大陸冷氣團逐漸南下影響，全台各地今（27）日低溫普遍在13至15度之間，但今天氣溫還沒探底，天氣風險公司分析師歐宗學指出，明晚至週四清晨（11/28至11/29），將會有10度左右的極端低溫出現在空曠郊區或內陸地區；中央氣象署也提醒，下週二（12/3）將有新一波冷空氣，不排除達冷氣團強度，需持續觀察。
今天最低溫在苗栗公館 全台日夜溫差大
歐宗學表示，今天清晨全台平地最低溫在苗栗公館，只有12.7度，西半部各地除了屏東以外，空曠地區低溫普遍都在13至15度，宜花東約15至16度，屏東17度，寒冷的感受較前陣子明顯許多。
白天開始，由於天氣較晴朗、太陽有機會露臉，所以氣溫會回升，北部高溫普遍可以回到19至20度，中部22至24度，南部24至25度，早晚氣溫變化相當顯著，宜花東雲量偏多，高溫19至22度。
明天再迎接一波降溫 大台北剩12度
歐宗學說明，這波冷氣團在明天清晨，才會是第一波氣溫低點，各地低溫會比今天清晨再低1至2度，明天白天各地仍然可以維持與今天相似的高溫，但入夜後，由於「輻射冷卻」條件好，氣溫降幅會更為明顯。
提醒民眾，明晚到週四清晨，北部市區低溫下探至12度左右，中部、花蓮13至15度，南部、台東15至17度，雲量稀少的空曠郊區或內陸地區，不排除會有10度左右的極端低溫出現，務必注意近期的階段性降溫。
冷氣團週末減弱 下週留意新一波冷空氣
歐宗學提及，冷氣團在週末就會逐漸減弱，週日、下週一回溫，在水氣持續偏少的情況下，全台各地都能維持一段較長時間的穩定天氣，本週大致上維持晴到多雲。
中央氣象署則補充，預估下週二至下週四，會有另一波冷空氣影響，實際強度有待觀察，可能有機會達到冷氣團等級，屆時北部及東北部氣溫會再下降，各地早晚偏冷；北部及東半部有局部短暫雨，其它地區多雲到晴。
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歐宗學表示，今天清晨全台平地最低溫在苗栗公館，只有12.7度，西半部各地除了屏東以外，空曠地區低溫普遍都在13至15度，宜花東約15至16度，屏東17度，寒冷的感受較前陣子明顯許多。
白天開始，由於天氣較晴朗、太陽有機會露臉，所以氣溫會回升，北部高溫普遍可以回到19至20度，中部22至24度，南部24至25度，早晚氣溫變化相當顯著，宜花東雲量偏多，高溫19至22度。
明天再迎接一波降溫 大台北剩12度
歐宗學說明，這波冷氣團在明天清晨，才會是第一波氣溫低點，各地低溫會比今天清晨再低1至2度，明天白天各地仍然可以維持與今天相似的高溫，但入夜後，由於「輻射冷卻」條件好，氣溫降幅會更為明顯。
提醒民眾，明晚到週四清晨，北部市區低溫下探至12度左右，中部、花蓮13至15度，南部、台東15至17度，雲量稀少的空曠郊區或內陸地區，不排除會有10度左右的極端低溫出現，務必注意近期的階段性降溫。
冷氣團週末減弱 下週留意新一波冷空氣
歐宗學提及，冷氣團在週末就會逐漸減弱，週日、下週一回溫，在水氣持續偏少的情況下，全台各地都能維持一段較長時間的穩定天氣，本週大致上維持晴到多雲。
中央氣象署則補充，預估下週二至下週四，會有另一波冷空氣影響，實際強度有待觀察，可能有機會達到冷氣團等級，屆時北部及東北部氣溫會再下降，各地早晚偏冷；北部及東半部有局部短暫雨，其它地區多雲到晴。