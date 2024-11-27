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新北市五股地區，因為過去缺乏重大建設，又沒有捷運，是新北市各區中房價較低基期區域，不過近期，五股地區中交易量較多的洲子洋重劃區，房價已有5字頭成交價，許多民眾會疑惑值得嗎？信義房屋專家分析，洲子洋重劃區鄰近多條快速道路，交通四通八達，25分鐘內可到台北市，再加上房價相對周邊區域基期較低，生活機能又逐步完善，許多購屋族都反映物有所值。信義房屋五股重劃店主任楊莊鑫表示，若以五股周邊行政區的房市來看，車程10分鐘的蘆洲預售屋房價已有7-8字頭、車程15分鐘的三重的房價7-9字頭，近期三重潤泰CITYLINK推出單價更是破百萬，相較之下五股房價仍在55-60萬間，相較之下，五股仍屬價格相對親民區域，5字頭房價，仍讓許多購屋族認為很值得，站上6字頭也是指日可待。楊莊鑫認為，五股支撐5字頭房價最大的優勢為交通，因為鄰近多條快速道路，到台北車站或是新北板橋等區，避開尖峰時段，車程僅需20分鐘，他就有在內湖上班的客戶，選擇在五股購屋。再來，五股洲子洋重劃區的居住優勢隨著重劃區生活機能逐漸發達而完善，楊莊鑫說明，包括小兒科、牙科等診所與藥局，也有全聯、飲料店、小市集等，近期也將開設小北百貨，生活採買將更方便，加上有直達台北車站582綠副線公車，食衣住行都逐漸被滿足。不過，可惜的是，五股洲子洋重劃區為狹長型，腹地較小，無法有重大設施，目前僅規劃五泰輕軌，進度還在綜合規劃階段，順利的話，綜合規劃報告奉中央核定後7年完工。楊莊鑫表示，目前五股洲子洋重劃區兩房總價約1500萬以內、三房2000萬以內，有許多預算是1500萬的購屋族，看過三重、蘆洲地區，房價都超過預算，而又認為八里、淡水的距離太遠，就會選擇五股區域購屋。楊莊鑫進一步說明，也有許多購屋族目前可能尚處於小資階段，先求有再求好，先居住5-6年後，隨著薪資成長、資產累積，再換屋到其它的區域，因此若是有交通工具的購屋族群，很適合至五股置產居住。