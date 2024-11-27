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▲台中捷運藍線沿站平均房價。（圖／住商機構提供）

台中捷運藍線基本設定日前已獲中央通知核定，力拼10年內完工，住商機構彙整台中市政府與實價登錄資料，觀察中捷藍線沿線20座車站房價走勢，其中沙鹿區內的4站，近年房價漲勢皆達3~4成以上，大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，台中海線行政區隨著捷運藍線、台中港市鎮中心等議題，吸引品牌建商相繼進駐，房市前景卓越，房價起漲力道強勁。根據實價登錄，台中捷運藍線20處站點中，以沙鹿區內的B05至B08站漲勢最驚人，4處站點行經竹林、靜宜大學、弘光科大以及正英路，區域比較今年與2021年房價，漲勢達37~46%，為各站點最高。住商不動產中區協理賴萬分析，沙鹿本身位處台中港與台中市區之間，除有兩間知名大專院校，還有知名醫療院所，同時鄰近中部科學園區，更是台中國際機場所在之處，在產業、交通機能匯集之下，該區過去即是台中海線最大城市，在大量人口的剛性需求支撐之下，近期又有台中捷運議題加持，致使區域房價增長力道有目共睹。值得注意的是，台中捷運藍線各站點中，反而是台中車站周邊的B18至B20站，房價漲勢較顯侷限，賴志昶認為，上述區域位處台中市舊市區，周邊生活機能成熟，商業設施也相當豐富，惟區域市場供給以舊大樓、公寓物件為主，本身街廓環境較顯老舊，且商業氣息過於濃厚，讓該區房價表現較難有起色。賴志昶指出，台中捷運藍線沿線近25公里，從台中港開始沿台灣大道一路進入市中心，全線路人口多達75萬人，將串聯起海線至市區交通與產業命脈，未來隨著捷運工程完工，也將陸續齊全沿線機能，在原本居民換屋、自住需求之下，又有捷運機能磁吸買不起市中心的年輕移民，整體市場需求強勁，房市前景頗受看好。