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▲2024年台北市透店交易案例。（圖／台灣房屋提供）

政府近年積極打炒房，但是「管住不管商」，投資人眼光轉向商用不動產，實價揭露，士林區中山北路一處四層樓透店，8月交易2.2億元，建物95.34坪、土地32.97坪，買方為甜點代理商，目前一樓維持原租客喜餅糕點業者營業，二樓則是買方自用登記為辦公室。而士林捷運站旁的中正路上也有整棟透店交易，9月成交1.35億元，建物79.92坪、土地31.76坪，且該建築屋齡已60年，目前一樓是茶葉門市，二、三樓則是醫療診所。台灣房屋士林捷運加盟店店長陳宏輝指出，這次交易的士林透店，就位在捷運士林站旁，且附近有士林中小學，學生、通勤和觀光人潮都相當多，該路段也是士林主要的商圈幹道，該區段租金行情每月約15~18萬元左右，二樓以上樓店則大約是半價，若租客長期承租，店面租金應該還有友情價。而去年對面的連鎖書局「墊腳石」由租轉買，以1.38億元整棟買下透店，顯示即使建築屋齡已高，但經過建築透過結構強化或外部拉皮裝潢，屋齡並不減損店面價值，因此越老越值錢。台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，精華區透店多半屋齡偏高，但是多半屬商圈核心，交通方便，具廣告效益，且土地價值高，一樓可作店面出租，二樓可作辦公室或診所等樓店使用，且長遠來看還有都更效益。精華區的老透店可謂是店面中的極品，為因此吸引現金足夠的中高資產族，甚至不少企業主以自用為前提置產，短期賺租金，長期看增值，成為限貸令下較不受限的資產規劃方式。第一建經研究中心副理張菱育指出，政策「管住不管商」，像是店面、商辦等的商用型不動產，通常貸款成數為7~7.5成，但若買方已持有2間店面以上，將依照各家銀行之規定，並評估貸款人的個人財力，可能會再減少貸款成數。