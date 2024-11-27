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▲七都大樓房價指數本季漲幅。（圖／永慶房屋提供）

▲雙北大樓、公寓房價指數本季漲幅。（圖／永慶房屋提供）

2024年Q3的「政大永慶七都大樓房價指數」和「政大永慶雙北公寓房價指數」出爐。數據顯示，台北市、高雄市的大樓房價指數本季漲幅已開始趨緩，而新竹縣市、桃園市本季增幅仍有4.5%以上。比較雙北地區的大樓和公寓產品房價指數變化，雙北地區公寓本季指數續呈微幅下降，減幅落在0.5%左右。觀察2024年Q3七大都會區的大樓房價指數變化，與Q2相比，新竹以季增幅6.4%居冠，桃園4.6%季增幅位居亞軍。台中、新北分別也有3.1%與2.5%的增幅，台南、高雄、台北增幅約落在1%上下。永慶房產集團研展中心總監郭翰分析，今年上半年台灣經濟表現亮眼，景氣燈號亮出紅燈，民眾購屋信心增強，使自用、長期置產族群回籠，買氣暢旺。然而自8月初開始，因部分銀行房貸逼近滿水位，使房貸資金開始緊縮，導致成屋交易時間拉長，民眾也擔心房貸撥貸不如預期，購屋態度轉趨保守觀望，買氣迅速降溫，也導致房價上漲動力不足。數據也顯示，2024Q3台北、高雄大樓房價指數漲幅開始收斂，台北從1.2%減少至0.6%，高雄從3.2%減少至1.3%。新竹、桃園大樓房價指數本季漲幅皆超過4.5個百分點。郭翰說明，新竹縣市受惠於科學園區效益，擁有龐大的就業動能，吸引不少投資、置產買盤挹注，剛性需求強勁，因此地段好、保值性高的大樓在當地相當炙手可熱，本季增幅居七都之冠。至於桃園市，郭翰表示，桃園市因與雙北的地緣關係，加上近年高鐵、捷運等軌道交通愈漸完備，北北基桃生活圈儼然成形，也因此出現不少雙北外溢購屋族群的買盤。而且，桃園還坐擁空港的優勢，也成為企業廠辦、總部設點的一級戰區，再加上桃園近年來積極推動產業升級，計畫打造成智慧產業新聚落，吸引大批就業人口湧進，自住、剛性需求強勁。郭翰指出，受到8月銀行房貸緊縮和9月央行祭出的第七波選擇性信用管制衝擊，2024Q3房市交易量已出現大幅下滑的情況，同時也逐步扭轉民眾對於房價持續上漲的預期。本季台北公寓房價指數減幅為0.4%，新北減幅為0.6%，目前仍處盤整階段，房價還未出現明顯下跌。不過，目前銀行房貸排隊狀況需等數月消化，多家銀行表示房貸緊縮的狀況恐持續至明年上半年，明年下半年才有可能緩解，直接衝擊市場交易量，2024Q4恐「旺季不旺」，而房價則有持續盤整或下修的可能。