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因涉嫌經營線上博弈及地下匯兌洗錢案的88會館負責人郭哲敏，今（27）日下午2時11分許，抵達新北地院開羈押庭，面對記者提問，他一言不發，快速進入地院開庭。不過同樣也涉入本案的共犯，也是郭哲敏的親信張旭昇，不到兩點就先抵達新北地院，看到大批媒體在門口等待，張男沒有任何回應。大約過了10分鐘左右，郭哲敏就一個人走進新北地院，媒體追問「有沒有什麼話想說」「會不會擔心被羈押」「是否覺得被欺負」等問題，通通沒有任何表示。今日開庭，郭哲敏打出悲情牌，稱在抗告期間，完全遵守規定，甚至連帶小孩出門都不敢，生怕違反規定，引發逃亡嫌疑，甚至連健康檢查都不敢去。但最後合議庭審判長認為，羈押必要性仍存在，裁定郭哲敏、張旭昇從11月29日，延長羈押禁見兩個月。