入秋首波「大陸冷氣團」侵襲台灣，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，未來幾天氣溫「越來越低」，週五至週六清晨（11/29至11/30），中部以北、宜蘭將會有10度左右的低溫，冷氣團週六白天才減弱，慶幸的是冷氣團以乾冷空氣為主，近期台灣各地降雨不明顯。
明天天氣會更冷 嚴防較大日夜溫差
黃恩鴻指出，明天持續受到大陸冷氣團及「輻射冷卻」影響，北部及東北部整天偏冷，其它地區早晚較冷，中南部日夜溫差大，北部及東北部11至20度，中部11至24度，南部15至24度，東部14至20度，東南部16至22度。
明天台灣各地及外島都是晴到多雲，僅東部及東南部有零星短暫雨；不過「風力」明顯偏強，桃園至台南沿海及恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖有8至9級強陣風，其它地區沿海陣風約6至7級。
週五至週六氣溫最低 週日稍有回暖
黃恩鴻說明，隨著大陸冷氣團南下，明天到週六清晨受氣溫普遍偏低，且因為天氣較乾，有輻射冷卻作用，台北低溫只剩12度左右，週五到週六日清晨，中部以北、宜蘭等局部地區將會有10度左右的低溫。
週六白天大陸冷氣團減弱，各地氣溫逐漸回升，但體感不是非常明顯，週日至下週一（12/1至12/2）各地早晚偏冷、西半部日夜溫差大，北部及東北部14至23度，中部14至25度，南部16至27度，東部16至24度，東南部17至25度。
下週降雨機率增 新一波冷空氣也將報到
黃恩鴻提及，下週一台灣轉為「偏東風」，因此迎風面東半部和基隆北海岸、大台北山區的降雨會有所增加，下週二（12/3）東北季風增強，北部、東半部降雨會更加明顯。
此外，下週三至下週五（12/4至12/6）又會有新一波冷空氣抵達，實際強度還需觀察，仍有機會達到冷氣團等級，屆時北部、東北部氣溫下降，各地早晚偏冷；北部及東半部有局部短暫雨，其它地區多雲到晴。
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黃恩鴻指出，明天持續受到大陸冷氣團及「輻射冷卻」影響，北部及東北部整天偏冷，其它地區早晚較冷，中南部日夜溫差大，北部及東北部11至20度，中部11至24度，南部15至24度，東部14至20度，東南部16至22度。
明天台灣各地及外島都是晴到多雲，僅東部及東南部有零星短暫雨；不過「風力」明顯偏強，桃園至台南沿海及恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖有8至9級強陣風，其它地區沿海陣風約6至7級。
週五至週六氣溫最低 週日稍有回暖
黃恩鴻說明，隨著大陸冷氣團南下，明天到週六清晨受氣溫普遍偏低，且因為天氣較乾，有輻射冷卻作用，台北低溫只剩12度左右，週五到週六日清晨，中部以北、宜蘭等局部地區將會有10度左右的低溫。
週六白天大陸冷氣團減弱，各地氣溫逐漸回升，但體感不是非常明顯，週日至下週一（12/1至12/2）各地早晚偏冷、西半部日夜溫差大，北部及東北部14至23度，中部14至25度，南部16至27度，東部16至24度，東南部17至25度。
下週降雨機率增 新一波冷空氣也將報到
黃恩鴻提及，下週一台灣轉為「偏東風」，因此迎風面東半部和基隆北海岸、大台北山區的降雨會有所增加，下週二（12/3）東北季風增強，北部、東半部降雨會更加明顯。
此外，下週三至下週五（12/4至12/6）又會有新一波冷空氣抵達，實際強度還需觀察，仍有機會達到冷氣團等級，屆時北部、東北部氣溫下降，各地早晚偏冷；北部及東半部有局部短暫雨，其它地區多雲到晴。