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新北地檢署偵辦88會館負責人郭哲敏，涉嫌經營博弈網站及地下匯兌案，洗錢217億元遭到起訴，本（11）月兩度分別被法官以5千萬及1億元交保，檢方兩度提抗告成功，今（27）日下午第3度開羈押庭，郭哲敏和共犯張旭昇皆親自出庭，而法官認為兩人被羈押的必要性仍存在，裁定延長羈押禁見兩個月，還押看守所。下午2時11分許，率先抵達新北地院的是郭哲敏的親信張旭昇，面對記者提問，他不發一語，快步進入地院開庭。大約10分鐘後，郭哲敏也抵達新北地院，媒體追問郭哲敏「有沒有什麼話想說」「會不會擔心被羈押」以及「是否覺得被欺負」等問題，郭則通通沒有任何回應。據悉，檢方抗告理由為，電子腳鐐示警近千次，常未親接監控手機，洗錢金額龐大，曾逃亡國外，在國內外都有勢力，有境外銀行帳戶、辦公室，財力雄厚等原因。而郭哲敏大打悲情牌，他告訴審判長，電子監控的電力隨時都有充飽，在檢方提抗告期間，壓力非常大，連健康檢查都不敢安排，老家也不敢回，要帶孩子出門也不敢，能不出門就不出門，就怕違反監控規定，還說在餐廳吃飯時發現訊號不好，他也立即致電監控中心回報，每次都會詢問監控人員，自己是否有違規。郭哲敏也說護照被註銷，去松山機場要如何搭飛機逃亡?郭哲敏也提到，因為公司倒閉才會留在泰國，而自己所持是柬埔寨護照，台柬不是友邦，無法被引渡回台，強調是自己簽自願返台證明，希望檢察官不要臆測有逃亡的可能。此外郭哲敏也指控檢方證據，他提出檢方起訴的犯罪證據中，帳冊數字很亂，而且還自行添加匯率，認為檢方捏造不實金額，和郭所列的檔案帳冊不符合。郭哲敏也強調，檢方所指的海外資產，包括美國、新加坡的帳戶都已經被凍結，根本沒有錢，也沒有房產，可以拿出來檢驗，他更再次重申，絕對不會逃跑，也不會違規，接著他說關於9百多次的警報，是他在4月交保後發生的事，第二次交保，警報完全沒響，證明沒有違規。而郭哲敏的委任律師也說，媒體報導73分鐘籌足一億保釋金，根本不懂籌錢的辛苦，他們其實到處跟親友借錢，不法所得16億，也是子虛烏有的指控，郭哲敏在香港和新加坡根本沒有資產，是檢方根據111年的臆測，移民新加坡也是檢方斷章取義，怒批高院發回更裁是昧於事實，草率罔顧人權，身為律師感到遺憾。但不管郭哲敏打悲情牌，換取同情，還是律師砲轟，軟硬兼施下審判長還是不買單，認為羈押必要性仍存在，裁定郭哲敏和張旭昇兩人，自11月29日起延長羈押兩個月，禁止接見、通信，郭哲敏當庭上銬，還押看守所。