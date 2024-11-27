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88會館負責人郭哲敏涉入洗錢案，他的親信張旭昇也同樣涉案，原本張被法官裁定5百萬交保，檢方抗告後，高院發回更審，新北地院開庭審理，張旭昇被裁定一千萬元交保，不過昨（26）日檢方二度提抗告，今日下午新北地院三度開訊問庭。開庭時，審判長問張旭昇有沒有要補充說明，張旭初僅回應「會遵守監控，希望法官裁定交保」，接著便由委任律師何皓元發言，他說張旭昇遵期到庭，沒有逃亡意願，是檢方想像有逃亡作為，裁定500萬保釋金，對張旭昇已經足夠，希望審判長斟酌羈押必要。接著換另一位辯護律師孫少輔，代表張旭昇補充發言，未料該律師砲火猛烈，砲轟高院法官發回更審的決議。他認為高院法官是「鄉民式」卷證，根本沒看過實際卷證，而是看新聞，才能在短短一天內就做出更審決議，他也怒批高院決議根本是站著說話不腰疼、沒肩膀，高院可以裁定卻不裁定。他也抨擊高院決議，說沒看過避免逃亡的百分之百擔保，他直言百分之百的擔保，「就是一抓到就槍斃」，這完全是否認法院和司法院的防逃機制，是高等法院幻想出來的防逃機制；他也反駁操縱輿論的說法，律師說「他們是看了新聞才知道檢方提抗告，及撤銷發回的消息，高院的做法非常非常不公平」。最後審判長詢問郭哲敏身體哪裡不舒服，郭哲敏回答頭和臉都不舒服，所以才要去做健檢，但至今都還沒去；審判長接者問張旭昇有沒有身體不適，張則回答胃不舒服，審判長隨即宣布休庭十分鐘，重新開庭後，及諭知兩人延長羈押兩個月，且禁止接見通信，還押看守所。