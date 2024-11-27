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▲菜販廖炯程指出，就連前陣子大收的高麗菜，如今價格也飆高，甚至上週末開始到貨量出問題，近日更是到處都買不到，想賣也不能賣。（示意圖／記者陳明中攝影）

▲據台北農產運銷公司最新報價顯示，目前蔬菜平均拍賣價每公斤60.8元，比去年同期貴上7成。（圖／記者鍾怡婷攝）

受到先前風災與天候影響，近期台灣的蔬菜價格居高不下，便當店、自助餐業者哀嚎連連，就連菜農也遇上「沒菜可賣」的困境，就連先前一度豐收的高麗菜都出現產能問題，現況曝光，也讓菜販廖炯程感嘆：「今年是棒球大豐收的一年，但是是農業欠收的一年」。入冬前遇上菜價大關，據台北農產運銷公司最新報價顯示，目前蔬菜平均拍賣價每公斤60.8元，比去年同期貴上7成，葉菜和根莖、瓜果類都漲價，高麗菜品質較佳的為每公斤73元，根莖類的青蔥也漲至230元。對此，菜販廖炯程就在臉書上分享，自助餐跟便當店都在哀嚎，因為葉菜類這個時候從來沒這麼貴過，甚至有些菜還在缺貨。他們整個早上在四處調高麗菜、菠菜、苦瓜、茄子、大白，紛紛改成洋蔥、紅白蘿蔔、玉米粒、豆芽菜，更表示大家午餐的便當還是自助餐菜色不會太好看。廖炯程也詢問了在產地的菜農夥伴，對方也無奈表示，先前颱風影響巨大，土壤潮溼不能新播種，還沒長大的又遇上大雨又大太陽，爛根又有病菌，因此收成很差。本該在這個時節豐收的青花菜，卻長得參差不齊，一箱收起來歪七扭八的。就連前陣子大收的高麗菜，如今價格也飆高，甚至上週末開始到貨量出問題，近日更是到處都買不到，想賣也不能賣。菇類部分，也因為天氣轉涼生長緩慢，菌種弱化也導致產量變低，連預計要12月收成的香菇，連走菌都還沒走完整，讓他感嘆漲價還沒有菜可以賣，種種因素也讓廖炯程感慨，「今年是棒球大豐收的一年，但是是農業欠收的一年，是不是哪個單位主祭要出來求個風調雨順啊！」