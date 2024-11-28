今天天氣持續受到大陸冷氣團影響，北部及東北部整天偏冷，其它地區早晚較冷，中南部日夜溫差大，冷氣團偏乾，因此台灣各地及外島都是晴到多雲，僅東部及東南部有零星短暫雨，週五到週六日清晨，北台灣要留意10度低溫，空曠地區可能只有9度。
中央氣象署預報員黃恩鴻表示，今天由於冷氣團和「輻射冷卻」效應影響，清晨中部以北地區普遍偏冷，上午開始略有回溫，北部及東北部11至20度，中部11至24度，南部15至24度，東部14至20度，東南部16至22度。
預估類似的氣溫情況將延續到週六，其中在週五到週六日清晨，是本波冷氣團氣溫最低的時段，中部以北、宜蘭等局部地區將會有10度左右的低溫。
週六白天大陸冷氣團減弱，各地氣溫逐漸回升，但體感不是非常明顯，週日至下週一（12/1至12/2）各地早晚偏冷、西半部日夜溫差大，北部及東北部14至23度，中部14至25度，南部16至27度，東部16至24度，東南部17至25度。
黃恩鴻提醒，下週一台灣轉為「偏東風」，因此迎風面東半部和基隆北海岸、大台北山區的降雨會有所增加，下週二（12/3）東北季風增強，北部、東半部降雨會更加明顯。
🟡今天空氣品質
大陸冷氣團影響，環境風場為東北風，迎風面擴散條件佳，中南部位於下風處，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升。竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。
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預估類似的氣溫情況將延續到週六，其中在週五到週六日清晨，是本波冷氣團氣溫最低的時段，中部以北、宜蘭等局部地區將會有10度左右的低溫。
週六白天大陸冷氣團減弱，各地氣溫逐漸回升，但體感不是非常明顯，週日至下週一（12/1至12/2）各地早晚偏冷、西半部日夜溫差大，北部及東北部14至23度，中部14至25度，南部16至27度，東部16至24度，東南部17至25度。
黃恩鴻提醒，下週一台灣轉為「偏東風」，因此迎風面東半部和基隆北海岸、大台北山區的降雨會有所增加，下週二（12/3）東北季風增強，北部、東半部降雨會更加明顯。
🟡今天空氣品質
大陸冷氣團影響，環境風場為東北風，迎風面擴散條件佳，中南部位於下風處，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升。竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。