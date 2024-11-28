大陸冷氣團配合「輻射冷卻」影響，今（28）日清晨，不少縣市低溫已跌破10度，最冷則是在苗栗三灣的8.4度，氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興提醒，冷氣團持續增強，今晚至明晨（11/29）氣溫更低，苗栗以北空曠地區將出現6至8度的極端低溫。
賈新興說明，今天至週日各地天氣穩定、中南部日夜溫差大，預估冷氣團最低溫出現在「今天深夜至明天清晨」，因爲輻射冷卻效應及冷空氣影響，台北站低溫有低於13度的機率，苗栗以北空曠地區則有6至8度的機率，花東縱谷也有接近12度的低溫。
賈新興指出，週六（11/30）白天起至週日（12/1），大陸冷氣團減弱，各地氣溫逐漸回升；下週一傍晚起至下週二（12/2至12/3）受東北季風影響，午後宜花東有零星短暫雨。
下週三（12/4）北海岸、基隆、東北角至宜蘭有零星雨勢，午後花東山區有零星短暫雨。下週四（12/5），午後桃園以北及宜花有局部短暫雨；下週五（12/6）受鋒面影響，桃園以北及宜花有局部短暫雨，下個週末（12/7至12月8日）受東北季風影響，午後山區有零星短暫雨。
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賈新興指出，週六（11/30）白天起至週日（12/1），大陸冷氣團減弱，各地氣溫逐漸回升；下週一傍晚起至下週二（12/2至12/3）受東北季風影響，午後宜花東有零星短暫雨。
下週三（12/4）北海岸、基隆、東北角至宜蘭有零星雨勢，午後花東山區有零星短暫雨。下週四（12/5），午後桃園以北及宜花有局部短暫雨；下週五（12/6）受鋒面影響，桃園以北及宜花有局部短暫雨，下個週末（12/7至12月8日）受東北季風影響，午後山區有零星短暫雨。