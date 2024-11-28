入秋首波大陸冷氣團南下後，乾冷空氣已經籠罩台灣！天氣風險公司分析師歐宗學指出，今（28）日白天在陽光照射下，氣溫會比清晨溫暖一些，但今天晚上又開始降溫，一直到明（29）日清晨氣溫最低，10度以下的極端低溫將在北台灣出現，下週還有新的冷空氣來襲，強度有待觀察。
今天清晨跌破10度 早晚溫差非常大
歐宗學表示，冷空氣搭配「輻射冷卻」，昨晚到今天清晨明顯的降溫，今天全台平地最低溫在苗栗三灣只有8.4度，基隆、新北、桃園、新竹的空曠郊區或內陸，也都有10度左右或以下的低溫，嘉義以北、宜蘭郊區低溫普遍在12度上下，台南、高雄、花蓮13至14度，屏東、台東仍有15至16度。
今天上午開始，西半部在晴朗天氣下陽光加熱明顯，回溫明顯且快速，北部白天高溫普遍都有機會達20度，中南部22至24度，高屏25至26度，東部地區因為雲量偏多，回溫有限，宜蘭、花蓮高溫約20度，台東23度。
今晚至明晨更冷 冷氣團週末減弱
歐宗學說明，今晚至明晨氣溫再次下探，北部、宜蘭市區低溫可能降到11至12度，郊區或近山區有10度或以下的極端低溫。嘉義以北市區，普遍也只有11至13度的低溫，郊區、近山區有10度或以下的極端低溫。南部、花東相對稍溫暖，市區約14至16度，郊區再低1至3度。
乾冷的天氣會持續到週末，週六白天（11/30）冷氣團開始減弱，日夜溫差仍較大，好天氣可望持續到下週一（12/2），下週二（12/3）新一波東北季風增強，基隆北海岸、東半部會有短暫雨機會，西半部晴到多雲。
下週還有冷空氣接力 12月會越來越冷
歐宗學補充，長期的天氣預報來看，下週後期會再有冷空氣南下機會，強度方面不確定，但環境可能是「先濕後乾」，各地低溫數字要再追蹤後續的預報變化才會有較肯定的答案。
中央氣象署也提醒，隨著時序進入12月，包括東北季風、冷氣團，甚至寒流侵台的機率都會提高，氣溫是可預期的越來越冷，請民眾務必留意保暖，以及較大的日夜溫差。
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歐宗學表示，冷空氣搭配「輻射冷卻」，昨晚到今天清晨明顯的降溫，今天全台平地最低溫在苗栗三灣只有8.4度，基隆、新北、桃園、新竹的空曠郊區或內陸，也都有10度左右或以下的低溫，嘉義以北、宜蘭郊區低溫普遍在12度上下，台南、高雄、花蓮13至14度，屏東、台東仍有15至16度。
今天上午開始，西半部在晴朗天氣下陽光加熱明顯，回溫明顯且快速，北部白天高溫普遍都有機會達20度，中南部22至24度，高屏25至26度，東部地區因為雲量偏多，回溫有限，宜蘭、花蓮高溫約20度，台東23度。
今晚至明晨更冷 冷氣團週末減弱
歐宗學說明，今晚至明晨氣溫再次下探，北部、宜蘭市區低溫可能降到11至12度，郊區或近山區有10度或以下的極端低溫。嘉義以北市區，普遍也只有11至13度的低溫，郊區、近山區有10度或以下的極端低溫。南部、花東相對稍溫暖，市區約14至16度，郊區再低1至3度。
乾冷的天氣會持續到週末，週六白天（11/30）冷氣團開始減弱，日夜溫差仍較大，好天氣可望持續到下週一（12/2），下週二（12/3）新一波東北季風增強，基隆北海岸、東半部會有短暫雨機會，西半部晴到多雲。
下週還有冷空氣接力 12月會越來越冷
歐宗學補充，長期的天氣預報來看，下週後期會再有冷空氣南下機會，強度方面不確定，但環境可能是「先濕後乾」，各地低溫數字要再追蹤後續的預報變化才會有較肯定的答案。
中央氣象署也提醒，隨著時序進入12月，包括東北季風、冷氣團，甚至寒流侵台的機率都會提高，氣溫是可預期的越來越冷，請民眾務必留意保暖，以及較大的日夜溫差。