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▲好市多烤雞一向受到台灣消費者歡迎。（圖／翻攝自「Costco好市多 商品經驗老實說」）

▲紐約市的梅西感恩節大遊行，總是擠滿民眾朝聖大型氣球，圖為2022年遊行。（圖／美聯社／達志影像）

▲感恩節傳統餐點包括火雞、南瓜派、馬鈴薯泥等。（圖／取自Unsplash）

▲LINE免費貼圖「CHANEL 節日限定貼圖」。（圖／取自LINE）

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今（28）日是2024感恩節，明天11月29日則是「黑色星期五」（俗稱黑五），源自於基督教的感恩節，雖然在台灣不如國外流行，但仍有不少相關優惠，尤其烤雞多會祭出特價。《NOWnews》除了整理烤雞好康，還有習俗由來、感恩節貼圖一文掌握。感恩節是每年11月的「第4個星期四」，因此並沒有固定哪一天，每年感恩節日期都不同，2024年的感恩節則是今天11月28日。感恩節源自於基督教，對美國、加拿大來說是全國節日，不過兩地的感恩節日期並不同。感恩節的由來與16世紀末宗教改革運動有關，清教徒為了淨化教會被迫害，只得搭著客船逃離到新英格蘭避難，當時遇到冬天，許多清教徒飢寒交迫、染病身亡。幸好在當地原住民的幫助下，新移民也學會狩獵、種植，並迎來豐收，而新移民邀請原住民一同感謝上天的賜予，成為感恩節的由來。感恩節是美國的重要節日，最常見的習俗是家人和朋友聚集一起，共享盛大的感恩節晚餐，通常包括火雞、南瓜派、蔓越莓醬等傳統食物，許多人會在餐桌上輪流表達對過去一年的感恩之情。感恩節還伴隨著大型的遊行和體育賽事，最著名的是紐約市的梅西感恩節大遊行（Macy's Thanksgiving Day Parade），民眾擠爆朝聖大型氣球，今年遊行共有22個大型氣球亮相。感恩節通常以家庭聚餐為特色，傳統餐點包括火雞、南瓜派、馬鈴薯泥、蔓越莓醬，但對台灣民眾來說，講到感恩節就想到吃火雞。感恩節和火雞兩者之間有何關聯，有一說是《聖經》「出埃及記」中，摩西帶以色列人到沙漠時缺糧，上帝聽見眾人的抱怨後，便有大批鵪鶉飛到以色列人紮營的地方，讓大家可以飽餐一頓，從此烤飛禽就成為感恩節必吃大餐。另外一種說法，則是在許多飛禽中，火雞的體型偏大、也容易烤，方便多人團聚時一起共享，因此成為主食首選。Thanksgiving (Day)或是 Day of Thanksgiving。又稱火雞節，Turkey Day。LINE及台灣企業並未針對「感恩節」推出專屬貼圖，不過台灣民眾最喜歡將「謝謝」掛在嘴邊，因此「感謝、感恩、Thank you」都是基本款常備貼圖，如果想向對方表達謝意，以下都是免費的感恩貼圖。下載期限：2024/12/26下載期限：2024/12/25下載期限：2024/12/19下載期限：2024/12/12下載期限：2024/12/15下載期限：2024/11/28下載期限：2024/12/05下載期限：2024/12/19下載期限：2024/12/11下載期限：2024/12/04