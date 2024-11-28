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▲耶誕季節必喝星巴克「蝴蝶餅可可燕麥那堤」、「太妃核果風味那堤」，圖中的「薄荷風味摩卡」明天開賣，通通爽喝「買一送一」最歡樂。（圖／星巴克提供）

▲感恩節「星巴克買一送一」活動截圖快收下。（圖／翻攝自星巴克FB）

▲Happy Thanksgiving！憑此「截圖」到星巴克爽喝買一送一。（圖／翻攝自星巴克FB）

▲感恩節星巴克大放送，到門市出示此「截圖」喝買一送一！（圖／翻攝自星巴克FB）

▲星巴克感恩節喝買一送一咖啡飲品，存好「截圖」喝到明天。（圖／翻攝自星巴克FB）

▲路易莎咖啡「第二杯半價」今最後一天。（圖／業者提供）

2024感恩節日期就是今天11月28日，星巴克買一送一連喝兩天星冰樂！最新「感恩相聚時刻 一起截圖喝咖啡」好友分享日，買大杯咖啡飲品就有半價優惠，活動截圖幫大家收集好方便一鍵下載，直接出發喝起來。連明（29）日新上市才開賣的「薄荷風味摩卡」也有「買一送一」可以喝。感恩節喝星巴克優惠了！11月28日至11月29日連續2天，活動期間11:00-20:00，憑星巴克網站首頁廣告、LINE官方帳號、Facebook、Instagram活動截圖，至全台星巴克門市，購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。這篇文末直接幫大家收好4張截圖，一鍵下載爽喝優惠啦。提醒大家，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。星巴克耶誕時刻的高人氣飲品「薄荷風味摩卡」回歸了！在濃醇的摩卡咖啡裡，倒入清新薄荷風味糖漿與滑順牛奶，最後再擠上鮮奶油並裝飾拐杖糖碎粒，喝得到醇濃滑順的摩卡咖啡裡、散發清爽的薄荷香氣，光想就忍不住想趕快喝一口。還可搭配星巴克耶誕美食菇菇濃湯法烤麵包、燻雞櫛瓜鹹派、比利時鬆餅、紅心芭樂雙層起司蛋糕、焦糖核果巧克力塔、藍莓波士頓派、綜合可麗露好療癒。而且明天「薄荷風味摩卡」11月29日開賣，剛好銜接上感恩節「買一送一」截圖優惠第二天，相當於新品就能半價喝起來，下面截圖快收藏。不少人還在中華隊12強金牌冠軍的歡樂氛圍裡，路易莎咖啡今11月28日最後一天，全時段、全飲品「第二杯半價」優惠（價低者折，且可混搭選擇）；且Louisa Bakery路易莎麵包坊也同步推出麵包「買3送1」限時優惠，凡購買三件麵包，即可獲得一件免費（以價格最低者為贈品）。