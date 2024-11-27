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▲星巴克x foodomo茶瓦納派對「任選2杯199元」！再享OPEN POINT 10倍回饋。（圖／翻攝自foodomo FB）

▲星巴克優惠不藏私，同時間3大好康買法一次整理。。（圖／記者陳明安攝，2024.10.30）

▲路易莎咖啡「第二杯半價」再喝2天。（圖／翻攝自路易莎咖啡FB）

划算喝星巴克買一送一開喝焦糖瑪奇朵、星冰樂單杯特價99元，茶瓦納派對那堤「任選2杯199元」，相當於一杯也99元；路易莎咖啡慶祝中華隊12強奪冠，全時段全飲品「第二杯半價」繼續喝，好康買法一次整理告訴你。每天都要喝星巴克買一送一優惠！特大杯「那堤」兩杯優惠價150元（原價300元）、特大杯「經典紅茶那堤」兩杯優惠價160元（原價320元）、特大杯「焦糖瑪奇朵」兩杯優惠價170元（原價370元），換算下來星巴克攜手foodomo，即日起至12月10日，購買指定品項（大杯熱飲：醇濃抹茶那堤、福吉茶那堤、經典紅茶那堤、玫瑰蜜香那堤、西印度櫻桃紅茶，大杯冷飲：醇濃抹茶那堤、福吉茶那堤、經典紅茶那堤、玫瑰蜜香那堤、阿里山蜜柚烏龍青茶）任選「2杯指定品項199元」優惠，消費199元正好再享OPEN POINT 10倍回饋。最新季節限定「黑可可奶霜星冰樂」，將優質巧克力原料融入黑摩卡醬搭配綿密鮮奶油與滑順可可淋醬，巧克力控一定要試試看。提醒大家，無法兌換紅利及金星免費中杯以及飲料升級相關活動，添加配料需全額支付加價購買。路易莎咖啡慶祝中華隊12強奪冠，即日起至11月28日祭出限期優惠爽喝全時段、全飲品第二杯半價再喝2天（價低者折，且可混搭選擇）。而Louisa Bakery路易莎麵包坊也同步推出麵包「買3送1」限時優惠，凡購買三件麵包，即可獲得一件免費（以價格最低者為贈品）。