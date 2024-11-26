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▲星巴克「買一送一」喝2天！感謝台灣英雄。（圖／翻攝自星巴克FB）

▲星巴克耶誕尋寶驚喜門市「指定商品5折」優惠。（圖／翻攝自星巴克官網）

▲85度C鮮奶茶也開喝「買一送一」，85 Cafe APP會員點數兌換優惠券。（圖／85度C提供）

中華隊金牌優惠來報到！星巴克咖啡買一送一，門市還有耶誕尋寶驚喜，「指定商品下殺5折」優惠。 85度C鮮奶茶也開喝買一送一，會員至85 Cafe APP以點數兌換領取「學習伯牙鮮奶茶(中杯)買一送一券」最強中華隊奪下首座世界冠軍，成功戰勝2024世界棒球12強賽，台灣全民熱血沸騰。星巴克繼續喝「買一送一」大方優惠。星巴克悄悄展開Xmas神秘優惠！提醒大家，指定商品依各門市現貨為準，售完為止；折扣、優惠、兌換星禮程回饋與優惠、各行銷活動恕不合併使用；本活動不適用於外送外賣、電話預訂與行動預點服務。見證歷史性的一刻，85度C號召全台球迷一起狂歡慶賀，即日起至11月30日，85度C會員至85 Cafe APP以點數兌換領取「學習伯牙鮮奶茶(中杯)買一送一券」，免費請會員喝第二杯，每名會員限領一張，限量1萬張，兌換期限即日起至113年12月20日。85度C鮮奶茶也開喝買一送一，會員至85 Cafe APP以點數兌換領取「學習伯牙鮮奶茶(中杯)買一送一券」