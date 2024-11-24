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▲星巴克「買一送一」喝2天！感謝台灣英雄。（圖／翻攝自星巴克FB）

▲摩斯咖啡風味升級也有優惠，摩斯咖啡(M) 兩杯70元、拿鐵咖啡(M) 兩杯110元。（圖／翻攝自摩斯漢堡FB）

中華隊真的讓人瘋了！戰勝2024世界12強棒球賽，斬斷日本隊27連勝、4連冠，代表台灣奪下冠軍！星巴克咖啡明（25）日起連續2天爽喝「買一送一」，「感謝英雄，有你真棒」好友分享日，星冰樂、太妃核果風味那堤通通半價喝起來。台灣成功戰勝2024世界棒球12強賽！睽違32年，最強中華隊奪下首座冠軍，星巴克也嗨得馬上宣布「買一送一」連喝2天優惠大放送。幫大家算好最便宜大杯美式咖啡55元、香草星冰樂58元、那堤68元、摩卡75元、焦糖瑪奇朵78元、太妃核果風味那堤80元，杯杯百元有找還不排除星冰樂，TEAM TAIWAN喝起來。提醒大家，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。MOS喝咖啡愛地球，即日起至11月30日，歡慶摩斯咖啡風味升級，喝得到豐富核果香氣、烤焦糖及黑可可尾韻，祭出摩斯咖啡(M) 兩杯70元（原價100元）、拿鐵咖啡(M) 兩杯110元（原價140元），平均一杯摩斯咖啡35元、拿鐵咖啡55元好划算；而且會員APP還獨享，黑芝麻拿鐵咖啡嚐鮮優惠券69元（原價80元），暖暖喝一杯開啟整天活力吧。