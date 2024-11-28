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▲南台灣預售屋均價「2字頭」重劃區。（圖／樂屋網提供）

房價不斷高漲，小資族要找2字頭預售屋越來越困難了！樂屋網統計近1年，南部5個縣市中的重劃區，發現只剩下台南「舉喜重劃區」、嘉義「高鐵特區」以及屏東「東新重劃區」有2字頭預售屋，高雄市預售屋更是全軍覆沒，價格全面站上3字頭。樂屋網統計南台灣包含嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣共5個縣市，近1年大樓與華廈預售屋均價2字頭的重劃區，結果僅3個重劃區入列，其中台南市「舉喜重劃區」、嘉義縣「高鐵特區」的價格也已逼近3字頭，僅剩「東新重劃區」還在25萬元內。樂屋網發言人洪安怡指出，「舉喜重劃區」是由華友聯開發一手推動的自辦重劃區，緊鄰台86線快速道路，因此又被稱作「86特區」，雖然因為距離市區較遠，機能相對較弱，但也因房價親民，吸引不少小資族跨區來購屋。且區域內有佔地3公頃的歡喜公園，適合休憩，又有交通便利性，是首購族可考量的區域。隨著台南各大重劃區房價逐漸高漲，在比價效應下，「舉喜重劃區」未來的能見度應該會越來越高。至於嘉義的「高鐵特區」，洪安怡表示，因為該區開發的時間較晚，目前區域內新建案稀少，但有軌道建設的票房保證，再加上台積電進駐嘉義科學園區的話題，帶動該區房價成長，目前華泰Outlet也確定進駐嘉義高鐵特區，預計2028年開始營運，諸多利多加持下，都讓各方看好當地房市成長。「東新重劃區」則是緊鄰屏東東港市區，屬於自辦市地重劃，面積僅11.6公頃左右，範圍並不大。洪安怡提及，當地早期以透天案為主，不過近期也開始有一些華廈案，訴求低自備成家，且多為新加坡式住宅，雖然區域尚待開發，但生活機能可仰賴鄰近的東港市區補足。值得一提的是，本次高雄沒有任何一個重劃區上榜，顯現高雄的重劃區預售屋已全面站上3字頭，其中相對比較平價的重劃區是「頂新特區」，差不多剛站上3字頭。洪安怡說，「頂新特區」位於台88線快速道路南側，靠近鳳山交流道，進出市中心便利，適合低自備的小資族，只不過當地新案稀少，機能也仍有待發展。