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▲統計至2024年11月的大樓公寓預售產品，不含重推案。（圖／住展雜誌提供）

住展雜誌彙整2024年迄今已公開的預售案開價資訊，北北桃竹平均最高單價分別為台北市大安區「吾雙」的210萬元，新北市板橋區「三輝白昀」125.5萬元，桃園市中壢區的「威均禮藏」與「尊騰大真席」，皆是75萬元，以及新竹地區竹北市的「學好」，來到88萬元。而最低開價案是台北市文山區「原禾呈真」的70萬元，新北市淡水區「合康植芯」36萬元，桃園市觀音區「家州丰逸居」21.5萬元，以及新竹地區湖口鄉「日沐青田」、芎林鄉「恬恬圈」的25萬元。住展雜誌發言人陳炳辰分析，新北市、桃園市與新竹地區的最高和最低單價差皆在3.5倍，台北市為3倍，主因明顯在於地段，開出高價的新案坐落位置在台北市信義路門牌、新北市新板特區、桃園市青埔重劃區，以及竹北市高鐵特區，低價案不脫蛋白區的二線地帶，城鄉發展的高度落差，完全反映在房價上。桃竹的外圍區域僅2字頭就可購得，對比青埔與竹北的7、8字頭，儼然一個縣市兩個世界，從庶民到富人得多3倍資產。另外，建商品牌層面也增添開價走高信念，包括華固、璞真、三輝、威均皆為知名高價宅推案建商。進一步比較實登資訊，高價案中僅「三輝白昀」創下新北市高點，他案在開價上即便屬高水位，也非揭露新高，像是台北市多有單價250萬以上成交價，桃竹比起今年最高開價更高的交易案則有桃園市「桃大允」每坪76萬元，新竹地區的「浩瀚寬郁」、「富宇天雋」單坪達89萬元，建商盤算當前極端高價案不吃香，開價亦步亦趨，而小心駛得萬年船，如今風暴下倒不演變失控。今年高價上不去，低價市場卻回不去了，房價走高趨勢下，縱使並非熱區，建商開價也逐步調漲，低價案一去不復返，當中「原禾呈真」實價至低更落在60.5萬元，「日沐青田」是20.7萬元，奪得今年當地預售低價王，後況除了桃園市尚有觀音區、楊梅區、龍潭區可見2字頭案，台北市、新北市、新竹地區的表列低價都屬絕版，平價區各已站上9字頭、4字頭與3字頭。陳炳辰指出，短期內房市光景難重返榮耀，價格要來到一定水準得憑真本事，精華地帶如台北市東區、新北市第一環行政區、桃園市青埔特區，以及新竹地區的東區、高鐵特區等，在體質健全下還能期待亮點。至於二線區價位自然不再大幅度躍升，但與時推移的房價僵固性，若非離譜偏離區域行情，水位亦不會回到過去，所謂的低價將只是相對而非絕對。