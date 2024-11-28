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從幼教界轉戰房仲產業，信義房屋西湖店經理詹少禾用教育者的同理心，在短短四年間，不僅帶領團隊創下佳績，更透過傾聽與陪伴，幫助無數家庭實現安居夢想。「不一定要很厲害，才能開始；但要先開始，才能很厲害。」這句話是詹少禾最喜歡的座右銘。畢業於輔仁大學的她，原本在幼教界服務三年，熱愛海洋的她享受在不穩定的海浪中找尋平衡，這份韌性也成為她日後面對人生轉折的重要養分。在幼教工作中，詹少禾深刻體認到「好的養分，能讓幼苗正向成長」，也發現良好的環境能帶給孩子心靈的滿足與安定感，因此對「家」有更多期待，毅然決然地投入房仲產業。然而，轉職之路並非一帆風順。入職第四個月時，詹少禾接到家裡破產的消息，當下震驚得淚水不止。但在信義房屋的支持下，她將悲憤化為力量，兩個月後便成為業務區近十年唯一獲獎的新秀獎得主。最讓詹少禾印象深刻的，是一對老夫妻花10個月看屋，只為完成98歲老母親的買房心願。客戶每次看屋都會與老母親視訊連線，螢幕中憔悴的面容和期盼的眼神，讓詹少禾更加堅定要完成這個願望。最終，找到合適的一樓公寓，而屋主負債累累，買賣雙方價差過大。詹少禾想起自己家中的破產經歷，主動與屋主分享心路歷程，同理心與關切的交流打動屋主割愛，最終促成圓滿交易。交屋後，買方趕工裝潢，希望能讓老母親完成入住心願。老母親感念詹少禾的協助，邀請她一同交屋，但尚未正式入住就離世了。在告別式上，看著滿滿到場的親友，莊嚴又溫暖的場面，詹少禾相信，這位老太太在天上一定是帶著圓滿的笑容，也讓她更體會房仲工作的意義，不僅是促成交易，更是在幫助每個家庭完成最重要的心願。秉持信義房屋「以人為本、先義後利、正向思考」的理念，詹少禾在110年獲得新秀獎，111年締造區成件第一名、業績第二名的佳績。升任西湖店店長後，她致力打造心理安全感十足的工作環境，帶領團隊持續成長，更培育出年度業績破千萬的優秀業務員。「少禾你有著與別人不同的真誠與親和力，最重要的是你會設身處地替每個人著想。」這是客戶給予她最真摯的肯定。詹少禾表示，她深信每個人都能讓今天比昨天更好，就像信義房屋一直相信的「信義人→信義公司→ 信義社會」，期盼透過自己的努力，為組織帶來正向影響，為社會創造更多善的循環。