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隨著全球氣候變遷問題日益嚴峻，企業在減碳方面的表現，成為衡量未來競爭力的重要指標。信義房屋近日在商業周刊舉辦的「碳競爭力100強」評選中脫穎而出，獲得肯定，儘管信義房屋並非台灣碳排放的大戶，但仍持續以具體的行動和成效證明了企業對環境永續的高度承諾。自2022年起，商業周刊每年舉辦「碳競爭力100強」評選，表彰在減碳與環境保護領域表現突出的企業，並將企業的碳管理能力與營運績效直接關聯。該評選活動每年從近千家上市企業中，遴選出碳管理成效最為顯著的100強企業，藉由報導、論壇等形式，推動更多企業投入減碳行動。信義房屋的減碳之路並非一蹴可幾，自2010年起開始啟動溫室氣體盤查，並於2014年完成總部大樓的溫室氣體查證，並逐步擴展至全台各分店。每年的盤查工作讓信義房屋能夠深入了解碳排放的主要來源，並根據數據結果制定出切實可行的溫室氣體減量策略。信義房屋發現，近90%的溫室氣體排放來自外購電力，這成為減碳的主要著力點。為了有效管控能源使用，信義房屋積極導入了ISO 50001能源管理系統，並在總部及全台分店設置能源監控系統，實時監控並逐步降低能源消耗。信義房屋認為再生能源是減碳的重要手段，因此除了積極節能以外，亦逐年提高再生能源使用比例，以確保實現2030年淨零承諾。此外，信義房屋也積極響應國際碳管理標準，每年參與全球著名的碳揭露專案（CDP），並回應該項目的氣候變遷問卷，在2021年和2023年兩度獲得了CDP評比中的最高等級「A」，顯示信義房屋對於氣候變遷的深刻關切與在減碳方面的實力與成效。在減碳的全球性承諾方面，信義房屋亦走在前端。2021年已成功通過「致力於1.5°C減碳目標」確保其減碳行動符合國際科學標準，與全球的氣候科學目標相一致。透過持續的努力，信義房屋向社會展示了其積極面對氣候變遷挑戰的決心，並為其他企業樹立了範例，讓更多的企業在營運中能夠落實環境永續，未來，信義房屋將繼續以實際行動應對氣候變遷，並藉此促進企業的永續發展，攜手共創淨零未來。