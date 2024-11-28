住在泰國清邁的黃金虎艾娃（Ava）一邊泡湯一邊望著零食水果，許多網友笑稱「好像下班後的我」。世界罕見的黃金虎(golden tiger)比白老虎還稀有，而今年快三歲的艾娃呆萌的樣子很像一頭巨大貓咪，也讓她深受群眾喜愛。
根據泰國《曼谷郵報》報導，清邁夜間動物園（Chiang Mai Night Safari）10月底公開「黃金虎」露娜（Luna），19日公開露娜姊妹艾娃後造成一股社群旋風，官方臉書發的一篇文有數萬次按讚和分享，而25日發的另一篇「老虎泡湯文」，在短短兩天內便收穫超過2600個讚和數百次分享，被外國媒體封為「侏儒河馬彈跳豬的最大勁敵」。
根據《CNN》報導，目前並不清楚「黃金虎」這種基因突變是否影響健康另外，金虎的繁殖成功率比孟加拉白虎、雪虎來得低，白老虎的機率為萬分之一，而黃金虎則比白老虎更罕見，數量比大熊貓還要稀少。由於在社群平台爆紅，艾娃較淺的毛色和可愛的舉動已引起旅客注意，許多人紛紛前往泰國清邁動物園排隊觀賞。
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儘管深受歡迎，專家指出黃金虎的毛色成因是一種基因突變，往往是近親繁殖的產物，通常出現在圈養環境，若在野外現蹤則顯示該族群有孤立、破碎的危機，除了美麗毛色，近親繁殖常導致鬥雞眼、扁臉以及影響健康的基因突變，目前全球已知並圈養的黃金虎約不到30隻，全球包含野外的黃金虎估計不到100隻。
根據《CNN》報導，目前並不清楚「黃金虎」這種基因突變是否影響健康另外，金虎的繁殖成功率比孟加拉白虎、雪虎來得低，白老虎的機率為萬分之一，而黃金虎則比白老虎更罕見，數量比大熊貓還要稀少。由於在社群平台爆紅，艾娃較淺的毛色和可愛的舉動已引起旅客注意，許多人紛紛前往泰國清邁動物園排隊觀賞。