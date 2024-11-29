中華隊抱走2024年世界12強棒球賽總冠軍，終結大魔王日本27場的連勝紀錄，也是我國睽違32年在國際一級賽事抗日成功，更寫下台灣百餘年棒球史上新頁。奪冠當天，陶晶瑩（陶子）發文恭賀中華隊，被酸民嗆講不出口「台灣隊」3字，陶子不懂為何對方會出現意識形態的想法，接著狂喊11次「台灣」，笑翻眾人。
陶晶瑩日前在Threads寫下：「中華隊4:0領先日本！我和老公都哭了！」短時間按讚數破千，許多正在關注比賽的網友輪番大喊：「我也哭了」、「我都沒聲音了！我甘願」、「太強了」、「晚上吃壽司有成功」、「太興奮了，在家尖叫到不行」、「哭了+1！」
不過一名男球迷以質疑的口吻留言，譏諷陶晶瑩「team Taiwan！就知道你們講不出台灣兩個字，華國藝人！」陶子看到後親自回覆：「怎麼會想這麼多？Team Taiwan!挺台灣台灣台灣台灣台灣台灣台灣台灣台灣台灣台灣！」回擊製造對立、仇恨言論的反應令人莞爾。
酸民諷藝人不敢提台灣 發文被網友一面倒反嗆
中華隊摘下12強賽桂冠後，有球迷在論壇發問：「看了三天中華隊冠軍新聞了！這麼光宗耀祖的事，卻沒幾個藝人敢出面祝賀，是不是害怕被某岸封殺，有沒有這種可能性...」一番發言被多數網友反批：「出來祝賀被說蹭，不出來祝賀又被酸」、「又不一定都要出來講什麼，真心祝賀比較重要」、「很難伺候」、「祝賀被罵蹭，不祝賀被罵舔共，做人好難」、「大家都是出來混口飯吃的，大家為了生活，每個職業都一樣，難不成你就不會逢迎拍馬？不要所有的事情都牽扯政治！」
其實，中華隊奪冠後，金鐘視帝薛士凌、影壇男神曹佑寧、王陽明、陳柏霖、歌手春風、啦啦隊女神短今、籃籃、一粒、林襄、壯壯、藝人許維恩、王家梁夫妻、歐陽靖、名媛蔡依珊夫婦等多位名人都公開發文恭賀台灣贏球，甚至還有不少藝人或網紅飛到東京巨蛋觀賽，全心全力為成為中華隊最強後援。
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不過一名男球迷以質疑的口吻留言，譏諷陶晶瑩「team Taiwan！就知道你們講不出台灣兩個字，華國藝人！」陶子看到後親自回覆：「怎麼會想這麼多？Team Taiwan!挺台灣台灣台灣台灣台灣台灣台灣台灣台灣台灣台灣！」回擊製造對立、仇恨言論的反應令人莞爾。
酸民諷藝人不敢提台灣 發文被網友一面倒反嗆
中華隊摘下12強賽桂冠後，有球迷在論壇發問：「看了三天中華隊冠軍新聞了！這麼光宗耀祖的事，卻沒幾個藝人敢出面祝賀，是不是害怕被某岸封殺，有沒有這種可能性...」一番發言被多數網友反批：「出來祝賀被說蹭，不出來祝賀又被酸」、「又不一定都要出來講什麼，真心祝賀比較重要」、「很難伺候」、「祝賀被罵蹭，不祝賀被罵舔共，做人好難」、「大家都是出來混口飯吃的，大家為了生活，每個職業都一樣，難不成你就不會逢迎拍馬？不要所有的事情都牽扯政治！」
其實，中華隊奪冠後，金鐘視帝薛士凌、影壇男神曹佑寧、王陽明、陳柏霖、歌手春風、啦啦隊女神短今、籃籃、一粒、林襄、壯壯、藝人許維恩、王家梁夫妻、歐陽靖、名媛蔡依珊夫婦等多位名人都公開發文恭賀台灣贏球，甚至還有不少藝人或網紅飛到東京巨蛋觀賽，全心全力為成為中華隊最強後援。
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