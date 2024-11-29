韓國首都圈27、28日降下破紀錄大雪，交通大亂，相關事故造成至少5人死亡、多人受傷。有中國遊客表示，已在當地機場滯留超過38小時。
根據中媒《澎湃新聞》報導，韓國這波雨雪天氣造成仁川機場大批遊客滯留，1名金姓中國遊客表示，自己原本是27日要從韓國搭乘廉航前往日本，結果卻久困機場，旅遊計畫因此泡湯，不滿機場和航空公司沒積極協助旅客。
金女聲稱，現場有除雪機作業，行李轉盤上堆積大量行李，螢幕上全是各種航班延誤或取消的資訊，場面十分混亂；機場裡許多人呆坐在地板上，或乾脆躺下來睡覺：「地上那個大理石還是挺冰的，旅客就躺在那，裹著羽絨服睡覺。」
韓媒報導指出，降雪天氣造成韓國大面積交通癱瘓，民眾出行嚴重受阻，相關事故造成多人死傷，包含在自家屋前清除積雪的60多歲男子被大樹壓死、農民被倒塌的溫室棚壓死、汽車零件製造廠屋頂倒塌造成員工重傷身亡；江原道、京畿道還發生汽車打滑，連環追撞，造成1名駕駛死亡，1名交通指揮員被撞死。
韓國總統尹錫悅已責成行政安全部和國土交通部，調動所有可用資源，防止交通事故和其他意外發生。
《NOWnews》28日也曾引述台灣遊客報導，當地車流狀況嚴重堵塞，航班、地鐵都嚴重癱瘓，路面因結冰與積雪難行，無論是行人或車輛都刻意放慢速度，避免因路面結冰打滑。
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金女聲稱，現場有除雪機作業，行李轉盤上堆積大量行李，螢幕上全是各種航班延誤或取消的資訊，場面十分混亂；機場裡許多人呆坐在地板上，或乾脆躺下來睡覺：「地上那個大理石還是挺冰的，旅客就躺在那，裹著羽絨服睡覺。」
韓媒報導指出，降雪天氣造成韓國大面積交通癱瘓，民眾出行嚴重受阻，相關事故造成多人死傷，包含在自家屋前清除積雪的60多歲男子被大樹壓死、農民被倒塌的溫室棚壓死、汽車零件製造廠屋頂倒塌造成員工重傷身亡；江原道、京畿道還發生汽車打滑，連環追撞，造成1名駕駛死亡，1名交通指揮員被撞死。
韓國總統尹錫悅已責成行政安全部和國土交通部，調動所有可用資源，防止交通事故和其他意外發生。
《NOWnews》28日也曾引述台灣遊客報導，當地車流狀況嚴重堵塞，航班、地鐵都嚴重癱瘓，路面因結冰與積雪難行，無論是行人或車輛都刻意放慢速度，避免因路面結冰打滑。