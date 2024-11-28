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韓國近日出現百年大雪，首爾、京畿道、江原道等地區27日起陸續發布大雪警報，積雪不僅創下117年的氣象觀測史以來的11月最高紀錄，當地交通狀況更因此大亂，包含地鐵、飛機航班與路面交通都受到影響。一名台灣遊客向《NOWnews》記者表示，打開當地導航地圖app可以看到車流狀況嚴重堵塞，且路面因結冰與積雪難行，無論是行人或車輛都刻意放慢速度避免因路面結冰打滑。韓國週三（27）迎來罕見的11月大雪，積雪達成人膝蓋高度，首爾氣象站統計截至週四早上8時，積雪已達28.6公分，這是自1907年氣象觀測史上11月最高紀錄，首都圈甚至出現積雪40公分以上情況，位於京畿道的龍仁市積雪更高達47.5公分。一名人在首爾的台灣遊客向《NOWnews》表示，當地自26號開始下起雨交通狀況就受到影響，直到27號降下大雪更是出現嚴重堵塞的情況，包含航班、地鐵都嚴重癱瘓，一直要到週四中午才開始看得到陽光後，街道上才陸續出現有當地居民開始協助鏟雪清理路面，這段時間無論是路上行人或車輛都因為積雪擔心打滑而刻意放慢速度。不僅如此，打開Kakao地圖等導航應用程式也會看到，幾乎整個首都圈都出現「因大雪嚴重塞車」的紅色警示，且路面因結冰與快速積雪導致交通情況惡劣，就連自己在搭乘當地韓國人駕駛的車時都不慎發生擦撞事故。受這場百年大雪影響，首爾市政府也提醒遊客，包含主要宮殿、皇家陵墓在內的多處景點，已經暫時關閉並取消夜間參觀活動。此外，大雪也導致航空交通嚴重受阻，目前有近200架航班延誤，更有多達146架國內、外班機受到大雪影響取消，當地警消也已接獲超過150起意外通報，甚至傳出有3人死亡。