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前世界球后、23歲波蘭女將Iga Swiatek，在今年8月賽外藥檢，被驗出藥物陽性反應，因此陷入禁藥風波。Iga Swiatek年紀輕輕，卻已拿下5座大滿貫冠軍，包含今年在法網的女單3連霸，也因而被稱為新生代的「紅土女王」。不過Iga Swiatek的下半年過得不算順遂，如今ITIA的調查結果出爐，對此，Iga Swiatek透過社群平台，錄製自白影片表示：「