前世界球后、23歲波蘭女將Iga Swiatek，在今年8月賽外藥檢，被驗出藥物陽性反應，因此陷入禁藥風波。國際網球誠信機構（ITIA）近日認定，Iga Swiatek所使用的藥物，是受到污染的合法非處方褪黑激素，雖然不屬於重大禁藥違規，但仍給予她禁賽1個月的最輕懲罰。
服用受污染合法藥物 導致8月藥檢未過
Iga Swiatek年紀輕輕，卻已拿下5座大滿貫冠軍，包含今年在法網的女單3連霸，也因而被稱為新生代的「紅土女王」。當時不僅成為史上第13位5冠球后，同時也是繼Monica Seles和Justine Henin之後，第3位完成法網女單3連霸壯舉的球員。
不過Iga Swiatek的下半年過得不算順遂，先是在8月時未通過賽外藥檢，後續在奧運、美網失利後，又退出多個賽事，在10月被俄羅斯好手Aryna Sabalenka搶下球后寶座。
如今ITIA的調查結果出爐，採納Iga Swiatek的說詞，認定她的藥物陽性反應，是因為使用了受到污染的合法藥物，即為非處方的褪黑激素，目的是為了治療時差與睡眠問題。儘管並不屬於重大的禁藥違規或疏失，但仍要接受最輕的一個月禁賽處分。
對此，Iga Swiatek透過社群平台，錄製自白影片表示：「這是我一生中最糟糕的經歷。在過去2個半月來，我受到ITIA的嚴格訴訟，同時也證實了我的清白，這是我職業生涯中第一次禁藥測試呈現陽性反應…但現在一切都解釋清楚了，我可以重新做我喜歡的事情了。」
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Iga Swiatek年紀輕輕，卻已拿下5座大滿貫冠軍，包含今年在法網的女單3連霸，也因而被稱為新生代的「紅土女王」。當時不僅成為史上第13位5冠球后，同時也是繼Monica Seles和Justine Henin之後，第3位完成法網女單3連霸壯舉的球員。
不過Iga Swiatek的下半年過得不算順遂，先是在8月時未通過賽外藥檢，後續在奧運、美網失利後，又退出多個賽事，在10月被俄羅斯好手Aryna Sabalenka搶下球后寶座。
如今ITIA的調查結果出爐，採納Iga Swiatek的說詞，認定她的藥物陽性反應，是因為使用了受到污染的合法藥物，即為非處方的褪黑激素，目的是為了治療時差與睡眠問題。儘管並不屬於重大的禁藥違規或疏失，但仍要接受最輕的一個月禁賽處分。
對此，Iga Swiatek透過社群平台，錄製自白影片表示：「這是我一生中最糟糕的經歷。在過去2個半月來，我受到ITIA的嚴格訴訟，同時也證實了我的清白，這是我職業生涯中第一次禁藥測試呈現陽性反應…但現在一切都解釋清楚了，我可以重新做我喜歡的事情了。」