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▲台灣房屋集團11月房市交易量一覽。（圖／台灣房屋提供）

11月房市交易探底，準備要回穩了嗎？台灣房屋集團統計內部成交行情，觀察2024年11月價量變化，六都和新竹縣市，交易量皆比上月回溫，桃園市月增22.6%，新竹19.5%，台中9.1%，整體交易量月增9.9%，不過比起去年同期房市熱潮，整體仍年減26.8%。台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，限貸令九月上路，資金的排擠效應，使高槓桿族和置產族買方縮手，市場活絡的族群剩下「必須買又貸得到」首購族，和「不用貸又買得起」現金族；另外一方面，賣方體認時勢，售屋條件放軟，包括配合較長的交屋期，或是微幅讓價，力求年底換現金，因此雖然賞屋人氣減，但交易精準度高，反而買氣回穩。張旭嵐分析，受貸款限制，現在到明年第一季，市場物件和買方都呈現「汰弱留強」的趨勢。供給量大、地段偏的、總價過高的物件，以及財務能力有限的買方，都自然淘汰；反之，精華區兩房房型的低總產品，能貸款或有現金的，就成為有議價條件的房市強運族群。觀察不動產交易產品類型也有明顯變化，以桃竹為例，商用不動產、工業地產、農業地產的交易量佔比，從平均21%，本月大幅成長來到37%。台灣房屋集團工業地產中心執行長陳璟葵表示，桃竹苗矽谷計劃預計2024年至2027年，4年可新增6兆產值，就業人口增加14萬人，也帶動周邊土地和廠辦交易，成為接下來的市場焦點。