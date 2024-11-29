2024世界12強棒球賽冠軍由中華隊奪下，悠遊卡公司為了慶祝，特別獨家發行「2024年第3屆世界12強棒球錦標賽奪冠紀念悠遊卡」，並於今（29）日上午11時開放預購，並強調限時不限量，預購截止日期至12月3日共5天。沒想到開賣不到20分鐘，多個預購平台就顯示售完狀態，讓許多網友不滿，甚至紛紛tag中職會長蔡其昌，釣出蔡其昌親回「會用總機的身分，建議他們應該經年累月的讓大家買」，悠遊卡公司也發聲明承諾，各電商分別完成作業就會恢復接受下單，5天內下單一定都買得到。
12強冠軍中華隊悠遊卡今日上午11時開放預購，《NOWnews今日新聞》記者於11時01分實際測試訂購，發現全家行動購、博客來品牌旗艦館及PChome24h購物3個預購平台皆塞爆，並顯示「搶購太熱烈，請稍後再加入購物車」，11時15分部分網站就已無法進入網頁，11時20分全都顯示「貨到通知」，讓人質疑官方「限時不限量」的說法。
對此，許多沒搶到首波預購的網友不滿表示，「不是說沒限量嗎」、「全家一直卡，加不進購物車結帳」、「要寫這句話就不要怕人買，啥限時不限量」、「超瞎啊，通通買不到」、「好像隔個幾分鐘就會重開一次，但手速要快寄送資料要打」，甚至還tag蔡其昌，希望能出手幫忙。而蔡其昌稍早也親自回應，附上一個哭臉表情符號喊：「哈，這是悠遊卡公司的事，和會長無關，我會用總機的身分，建議他們應該經年累月的讓大家買。」
《NOWnews今日新聞》記者詢問悠遊卡內部人員，對方低調透露，12強冠軍中華隊悠遊卡首批上架的數量已經完售，目前都在陸續加開中，但詳細的數量無法對外公布。即使目前無法刷進購物車內，官方未來也會陸續加開，另外此次商品不像是立體的悠遊卡需要較長製作期，這次出貨預計最慢明年2月前就能到貨。
而悠遊卡官方也正式發出聲明回應，強調一定會在期限內讓球迷都買到12強冠軍悠遊卡，「因為球迷熱情，預售首批已賣完，下一波開賣電商需要作業時間，各電商分別完成作業就會恢復接受下單。讓大家等候非常抱歉，只要在5天內下單一定都買得到。」
🟡12強冠軍悠遊卡怎麼買
訂購期限：11月29日上午11:00起至12月3日23時59分共五天，限時不限量預購。
訂購價格：每張售價120元，悠遊卡公司表示，售卡所得全數捐贈原鄉推廣棒球運動。
預購平台：全家行動購（連結請點）、博客來品牌旗艦館（連結請點）、PChome24h購物（連結請點）
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對此，許多沒搶到首波預購的網友不滿表示，「不是說沒限量嗎」、「全家一直卡，加不進購物車結帳」、「要寫這句話就不要怕人買，啥限時不限量」、「超瞎啊，通通買不到」、「好像隔個幾分鐘就會重開一次，但手速要快寄送資料要打」，甚至還tag蔡其昌，希望能出手幫忙。而蔡其昌稍早也親自回應，附上一個哭臉表情符號喊：「哈，這是悠遊卡公司的事，和會長無關，我會用總機的身分，建議他們應該經年累月的讓大家買。」
《NOWnews今日新聞》記者詢問悠遊卡內部人員，對方低調透露，12強冠軍中華隊悠遊卡首批上架的數量已經完售，目前都在陸續加開中，但詳細的數量無法對外公布。即使目前無法刷進購物車內，官方未來也會陸續加開，另外此次商品不像是立體的悠遊卡需要較長製作期，這次出貨預計最慢明年2月前就能到貨。
而悠遊卡官方也正式發出聲明回應，強調一定會在期限內讓球迷都買到12強冠軍悠遊卡，「因為球迷熱情，預售首批已賣完，下一波開賣電商需要作業時間，各電商分別完成作業就會恢復接受下單。讓大家等候非常抱歉，只要在5天內下單一定都買得到。」
🟡12強冠軍悠遊卡怎麼買
訂購期限：11月29日上午11:00起至12月3日23時59分共五天，限時不限量預購。
訂購價格：每張售價120元，悠遊卡公司表示，售卡所得全數捐贈原鄉推廣棒球運動。
預購平台：全家行動購（連結請點）、博客來品牌旗艦館（連結請點）、PChome24h購物（連結請點）
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