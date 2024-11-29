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▲目前包含博客來、PChome、全家行動購都無法下單，經詢問，內部人員透露，目前正在陸續開放數量上架。（圖／翻攝官網）

▲12強悠遊卡今天早上11點開放預購，目前官方陸續開放數量上架中。（圖／官方提供）

為了慶祝中華隊奪下2024年世界12強棒球賽冠軍，悠遊卡公司獨家發行「2024年第3屆世界12強棒球錦標賽奪冠紀念悠遊卡」在今(29)天早上11點開放預購，預購截止日期到12月3日共5天。記者在11：15再次進到3預購平台卻都顯示「貨到通知」等相關的缺貨訊息，讓球迷氣炸，怒問「當初說好限時不限量呢？」。記者實際詢問內部人員，內部人員低調透露「首批上架的數量已經完售，目前都在陸續加開中。」如果現在刷不到購物車內，先不用緊張，官方應該陸續加開上架中。12強冠軍悠遊卡今天開放預購，正如預期3平台都被塞爆！記者在11：01上線訂購，3個平台都被瞬間流量灌爆，顯示「搶購太熱烈，請稍後再加入購物車」，11:10分左右再度進度博客來已經可以成功放進購物車結帳，而又再經過5分鐘，部分網站無法進入網頁，11:20 全都顯示「貨到通知」，讓人忍不住想問當初說好「限時不限量」。經過記者向悠遊卡內部人員詢問，內部人員低調透露，首批上架的數量已經完售，目前都在陸續加開中，但詳細的數量無法對外公布。如果現在刷不到購物車內，先不緊張，官方會陸續加開，另外，這次的商品不像是立體的悠遊卡需要較長的製作期，這次出貨預計最慢明年2月前就能到貨。稍早悠遊卡已經發出正式回應：「因為球迷熱情，預售首批已賣完，下一波開賣電商需要作業時間，各電商分別完成作業就會恢復接受下單。讓大家等候非常抱歉，只要在5天內下單一定都買得到。」悠遊卡公司獨家發行「2024年第3屆世界12強棒球錦標賽奪冠紀念悠遊卡」，由台灣隊長陳傑憲領軍、在冠軍戰扛下第四棒的林安可、以及王牌投手林昱珉等各個強棒球員皆收錄，預料應該會再度爆單，想要第一時間拿到，預購手速不能慢。🟡預購時間為何？11月29日上午11:00起至12月3日23時59分共五天，限時不限量預購🟡每張售價多少？每張售價120元，悠遊卡公司表示，售卡所得全數捐贈原鄉推廣棒球運動。🟡預計到貨日期？最快12月底到貨，也有可能會到明年(2025年)1月底才能拿到商品。🟡3個網站可預購