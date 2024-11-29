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▲12強悠遊卡今天早上11點開放預購。（圖／官方提供）

▲全家行動購同步開賣球員肖像球，也頗值得收藏。（圖／翻攝官網）

全台都還籠罩在中華隊奪下2024年世界12強棒球賽冠軍的喜悅裡， 創下台灣棒球史新紀錄，為了慶祝這值得紀念的一刻，悠遊卡公司獨家發行「2024年第3屆世界12強棒球錦標賽奪冠紀念悠遊卡」將於今(29)天早上11點開賣，三個平台都可以買到。《NOWnews》整理12強悠遊卡預購懶人包，方便球迷第一波就能拿到手。睽違32年，今年世界12強棒球冠軍錦標賽，中華隊終於把首座獎盃帶回台灣，創下中華隊史上最佳紀錄，不僅終結日本隊國際賽27連勝紀錄，更打破日本隊在國際賽5739天未曾被完封的紀錄，勇奪世界冠軍。全民熱血沸騰下，悠遊卡公司表示，將獨家發行「2024年第3屆世界12強棒球錦標賽奪冠紀念悠遊卡」，由台灣隊長陳傑憲領軍、在冠軍戰扛下第四棒的林安可、以及王牌投手林昱珉等各個強棒球員皆收錄，預料應該會再度爆單，想要第一時間拿到，預購手速不能慢。🟡預購時間為何？11月29日上午11:00起至12月3日23時59分共五天，限時不限量預購🟡每張售價多少？每張售價120元，悠遊卡公司表示，售卡所得全數捐贈原鄉推廣棒球運動。🟡預計到貨日期？最快12月底到貨，也有可能會到明年(2025年)1月底才能拿到商品。🟡3個網站可預購3個網站可預購🟡搶單攻略四步驟1 提早登入開放預購的三個網站。2 確認常用收件人資訊，避免下單後還要再填收件資料，延後結帳時間。3 新增付款資料，通常使用行動支付系統跳轉速度較快，或是事先綁定信用卡。4 最後就是要收到訂單的確認信才算完成該筆預購。