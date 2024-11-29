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信義房屋統計全台門市11月前26天的市場交易變化，11月房市表現略較10月回溫，但較去年同期仍有約雙位數年減幅度，表現最穩定的還是總價1000~1500萬元市場，這類族群屬於銀行現在放款意願較高的對象，因此交易比較不受影響，整體市場維持自用當道結構不變。信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，銀行現在貸款還是受限，且即使一般首購族群利率水準也拉高，整體房市維持自用當道，雖然銀行房貸吃緊狀況短期難以解除，但市場似乎慢慢在消化利空，今年房市第四季應會呈現旺季不旺，未來要觀察供給端的數量是否增加。統計顯示，全台11月交易總價1000~1500萬元占比最高，總價700~1000萬市場占比也較上月略增，台北市則是總價1500~2000萬元成交最多，新北市、桃園市、新竹地區、台中市都是總價1000~1500萬產品成交最多，高雄則是700~1000萬成交較多。展望年前房市，房貸市場仍以首購較受銀行青睞，首購產品交易表現會相對穩定一些，換屋族則是持續受到資金考驗，不過政策剛出爐的初期最恐慌，未來房貸市場還是會找到新秩序，但投資退場自用當道可能會維持相當一段時間。