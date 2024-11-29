韓國女團NewJeans昨（28）日晚間召開記者會，宣布12點過後，將與經紀公司ADOR正式解約。先前外界估算，NewJeans若是想強行解約需支付至少6千億韓元（約新台幣138億元）的違約金，但成員們強調她們不是過錯方，不會付錢。對此就有粉絲細細研究NewJeans合約，發現之前製作人閔熙珍被開除時，NewJeans曝光的部分合約中有提到，成員在特定情況發生下可以行使「解約權」，這項條款很可能就是NewJeans敢拒付違約金的底氣。
NewJeans為何敢拒付違約金？粉絲研讀條款揪關鍵
NewJeans昨日單方面宣布要與ADOR解約，因為她們認為公司漠視她們的訴求，沒有保護她們的能力和意志，因此再繼續合作下去也沒意義，宣佈自29日0點開始她們與ADOR之間的合約就解除了。而先前有韓媒估算，NewJeans若解約需要賠償至少6千億韓元（約新台幣138億元）的違約金，但成員Haerin昨日回應，她們認為經紀公司才是過錯方，所以成員沒有違約問題，沒理由付錢。
NewJeans此言一出讓外界大感震驚，因為韓國娛樂圈史上還沒有出現過藝人，自行宣佈與經紀公司解約的情況。有粉絲開始討論NewJeans為何會做出此決定，更有人挖出ADOR前代表閔熙珍瀆職假處分訴訟中，曾經公開過的部分NewJeans合約。其中第5條第4款規定提到，當出現第三者侵害或妨礙E方（NewJeans）的演藝活動時，C方（ADOR）有義務采取必要措施排除其侵害或妨礙。若是C方違反上述義務，E方可以解除上述專屬合約。
雖然該合約條款不全面，只能窺見其中一小角規定，但粉絲認為，這或許就是NewJeans敢不付違約金就說出解約的底氣。韓國一名內行網友也留言解釋：「解除權是形成權，單方表明解除意向就可以解除合約，所以NewJeans一直反復說從29日午夜開始解除合約」。
內行網友分析NewJeans合約 指出ADOR面臨2種處境
該名網友細看條款後，分析經紀公司ADOR與母公司HYBE現在要面臨的兩種情況，第一種是「提出解除合約無效確認訴訟，或契約者地位確認訴訟，提出NewJeans行使解除權無效」。第二種則是直接向NewJeans求償，目前法律爭論的核心重點應該放在「NewJeans行使的解除權是否合法」之上。
另外，合約中的第15條第3款規定明確寫道「合約終止日已發生的雙方權利義務，不受本合約終止影響」，網友認為這或許就是NewJeans為何說會繼續進行已簽約活動的原因。目前和公司已經達成的合作協議，因為這條規定，將繼續進行下去。但也不排除後續ADOR、HYBE將成立律師團隊，針對NewJeans進行攻防戰；最後究竟是哪一方佔理，都還有待法律釐清。
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NewJeans昨日單方面宣布要與ADOR解約，因為她們認為公司漠視她們的訴求，沒有保護她們的能力和意志，因此再繼續合作下去也沒意義，宣佈自29日0點開始她們與ADOR之間的合約就解除了。而先前有韓媒估算，NewJeans若解約需要賠償至少6千億韓元（約新台幣138億元）的違約金，但成員Haerin昨日回應，她們認為經紀公司才是過錯方，所以成員沒有違約問題，沒理由付錢。
NewJeans此言一出讓外界大感震驚，因為韓國娛樂圈史上還沒有出現過藝人，自行宣佈與經紀公司解約的情況。有粉絲開始討論NewJeans為何會做出此決定，更有人挖出ADOR前代表閔熙珍瀆職假處分訴訟中，曾經公開過的部分NewJeans合約。其中第5條第4款規定提到，當出現第三者侵害或妨礙E方（NewJeans）的演藝活動時，C方（ADOR）有義務采取必要措施排除其侵害或妨礙。若是C方違反上述義務，E方可以解除上述專屬合約。
雖然該合約條款不全面，只能窺見其中一小角規定，但粉絲認為，這或許就是NewJeans敢不付違約金就說出解約的底氣。韓國一名內行網友也留言解釋：「解除權是形成權，單方表明解除意向就可以解除合約，所以NewJeans一直反復說從29日午夜開始解除合約」。
內行網友分析NewJeans合約 指出ADOR面臨2種處境
該名網友細看條款後，分析經紀公司ADOR與母公司HYBE現在要面臨的兩種情況，第一種是「提出解除合約無效確認訴訟，或契約者地位確認訴訟，提出NewJeans行使解除權無效」。第二種則是直接向NewJeans求償，目前法律爭論的核心重點應該放在「NewJeans行使的解除權是否合法」之上。
另外，合約中的第15條第3款規定明確寫道「合約終止日已發生的雙方權利義務，不受本合約終止影響」，網友認為這或許就是NewJeans為何說會繼續進行已簽約活動的原因。目前和公司已經達成的合作協議，因為這條規定，將繼續進行下去。但也不排除後續ADOR、HYBE將成立律師團隊，針對NewJeans進行攻防戰；最後究竟是哪一方佔理，都還有待法律釐清。