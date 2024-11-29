2024年地價稅11月1日開徵，今年適逢公告地價調整年度，全國有912萬戶共要繳納996億元，金額年增7.03%，繳納期限原至11月30日止，但因遇上周六順延至下周一、12月2日截止。還沒繳地價稅者注意了，逾期繳納稅捐者每逾3日將加徵1%滯納金，最高加徵至10%。《NOWnews今日新聞》整理悠遊付、台灣Pay繳稅優惠及補印稅單、逾期罰金等重點，帶讀者一文掌握。
🟡 地價稅逾期繳納會罰錢嗎？要罰多少？
地價稅繳納期間是每年11月1日至11月30日，課稅期間則是每年1月1日到12月31日，如果逾期繳納地價稅，每超過2天就會按照應納稅額，加徵1%滯納金，最高加徵10%，若超過30日不繳納，會移送強制執行。
🟡 地價稅單沒收到或遺失怎麼辦？
民眾若未收到繳款書或遺失繳款書，可就近至統一超商、全家、萊爾富及OK等便利商店，於多媒體事務機(Kiosk)以自然人憑證、工商憑證、健保卡、行動自然人憑證確認身份後，當場列印單筆或多筆之地價稅繳納單直接至櫃檯繳納，不過超商只能繳單筆3萬元以下的地價稅稅單。
稅務局提醒，第一次使用健保卡至便利商店多媒體事務機列印繳納單繳稅者，需先至衛生福利部中央健康保險署「健保卡網路服務註冊」網站，完成取得註冊密碼才可使用。而超商補單繳納地價稅開放時間，從10月27日0時起至同年12月3日23時止，請多加利用。
🟡 悠遊付繳地價稅優惠：單筆回饋2%、滿額最高回饋6%
11月30日前，使用行動支付「悠遊付」繳納2024年地價稅，每筆扣款享2%悠遊付回饋金。繳納地價稅累計滿1萬2000元以及完成任5筆錢包/帳戶扣款交易（可包含早鳥2筆扣款交易）贈總價值500元悠遊付現金回饋券，限量1000名（每戶限贈一次）。其餘多項早鳥優惠、加碼活動均已額滿。
🟡 台灣Pay繳地價稅優惠
11月30日前，使用「土銀行動Pay」或「台灣行動支付APP」綁定土地銀行信用卡或金融卡（帳戶），成功掃碼繳納地價稅，信用卡每筆成功之交易送刷卡金50元，金融卡每筆成功之交易送「台灣Pay」金融卡紅利點數500點（等值50元）。每一用戶最高可享回饋4筆。信用卡、金融卡回饋分別在11月26、27日達總回饋上限。
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地價稅繳納期間是每年11月1日至11月30日，課稅期間則是每年1月1日到12月31日，如果逾期繳納地價稅，每超過2天就會按照應納稅額，加徵1%滯納金，最高加徵10%，若超過30日不繳納，會移送強制執行。
🟡 地價稅單沒收到或遺失怎麼辦？
民眾若未收到繳款書或遺失繳款書，可就近至統一超商、全家、萊爾富及OK等便利商店，於多媒體事務機(Kiosk)以自然人憑證、工商憑證、健保卡、行動自然人憑證確認身份後，當場列印單筆或多筆之地價稅繳納單直接至櫃檯繳納，不過超商只能繳單筆3萬元以下的地價稅稅單。
稅務局提醒，第一次使用健保卡至便利商店多媒體事務機列印繳納單繳稅者，需先至衛生福利部中央健康保險署「健保卡網路服務註冊」網站，完成取得註冊密碼才可使用。而超商補單繳納地價稅開放時間，從10月27日0時起至同年12月3日23時止，請多加利用。
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11月30日前，使用行動支付「悠遊付」繳納2024年地價稅，每筆扣款享2%悠遊付回饋金。繳納地價稅累計滿1萬2000元以及完成任5筆錢包/帳戶扣款交易（可包含早鳥2筆扣款交易）贈總價值500元悠遊付現金回饋券，限量1000名（每戶限贈一次）。其餘多項早鳥優惠、加碼活動均已額滿。
🟡 台灣Pay繳地價稅優惠
11月30日前，使用「土銀行動Pay」或「台灣行動支付APP」綁定土地銀行信用卡或金融卡（帳戶），成功掃碼繳納地價稅，信用卡每筆成功之交易送刷卡金50元，金融卡每筆成功之交易送「台灣Pay」金融卡紅利點數500點（等值50元）。每一用戶最高可享回饋4筆。信用卡、金融卡回饋分別在11月26、27日達總回饋上限。