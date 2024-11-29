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▲信義房屋桃二區協理許玲綾表示，身為在地社區夥伴，信義房屋不僅扮演房仲角色，更要成為促進社區發展的推手。本次希望能與市府攜手合作，一同刺激在地消費，支持桃園商圈發展。（圖／信義房屋提供）

桃園市政府今（29）日宣布，「2024桃園購物節」即日起至2025年2月底盛大登場，串聯2025年貨大街與2025台灣燈會兩大亮點活動，祭出總獎額破千萬的豐富好禮，信義房屋加碼贊助企業加碼抽，活動期間憑有效發票即可登錄抽獎，一同刺激經濟，享受桃園的購物天堂體驗。桃園市政府表示，本次購物節橫跨2024年底至2025年初，配合農曆春節前夕的年貨採買潮，以及2025台灣燈會在桃園舉辦的盛大活動，民眾只要在桃園市內消費，單筆發票滿300元即可獲得1組抽獎序號，最高可累積600組，活動期間自2024年12月1日起至2025年2月28日止，發票認列期間為2024年11月1日至2025年2月28日。為了回饋消費者，本次購物節推出破紀錄大獎「壓軸抽」，規劃有百萬名車、十萬重機、以及價值超過萬元以上的福袋。活動期間特別邀請在地企業共襄盛舉，信義房屋贊助總額20萬元的「贊助企業加碼抽」，提供最新iPhone 16 Pro及iPhone 16各三台，讓民眾購物享好康之餘，還能把最潮好禮帶回家。另外，也可憑信義房屋等贊助單位消費的有效發票，額外參加1月及2月各贊助單位提供獎項的「贊助企業加碼抽」，「一票二抽」讓民眾購物樂趣多更多。信義房屋桃二區協理許玲綾表示，身為在地社區夥伴，信義房屋不僅扮演房仲角色，更要成為促進社區發展的推手。本次希望能與市府攜手合作，一同刺激在地消費，支持桃園商圈發展。同時，信義房屋也推出「信義幸福季」回饋活動，提供總價值超過千萬元的感恩好禮，只要透過信義房屋委託、賞屋或成交，都有機會獲得價值2,500元以上的精選禮品，為活動錦上添花。桃園市政府表示，透過購物節串連兩大活動，不僅能提升商圈買氣，更要讓桃園的魅力被看見，打造專屬桃園的購物觀光新亮點。活動詳情及登錄方式請上桃園購物節官網查詢。