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▲范冰冰（右）為戲增胖6公斤，還強調拍完馬上就開始節食、運動。（圖／取自微博單品毀滅者）

▲范冰冰工作室釋出的精修美圖，與網友公布的生圖明顯判若兩人。（圖／取自Fan Bingbing 范冰冰 臉書）

藝人范冰冰昨（29）日出席知名雜誌《VOGUE》香港創刊5週年典禮，為戲增胖6公斤的她被不少網友發現手臂、小腹都明顯腫一圈，連過去細緻的天鵝頸也消失得無影無蹤，被吐槽「妳腫麼了？」范冰冰昨晚身穿黑色緞面長裙禮服出席VOGUE活動時透露，馬來西亞電影《地母》以及另一部好萊塢電影已經拍攝完畢，更說拍攝《地母》時為戲增胖6公斤，一殺青就立即開始節食、運動，現在已經恢復以往的身材。不過有網友在微博公布未修圖現場照，吐槽范冰冰整個人「暴肥一大圈」，不只臉蛋長出明顯雙下巴，側面看上去不僅手臂變壯、小腹微凸，連鎖骨也不見，與工作室釋出的精修圖判若兩人。照片一被發到網路上，許多粉絲嚇壞留言，「妳腫麼了？」、「原來黑色也不顯瘦」、「是不是臉發腮了還是胖了」。不過范冰冰在2018年因「陰陽合約」等逃漏稅，被中國當局重罰人民幣8.84億（約新台幣39億），但念在她是初犯，因此只須繳清罰款便不用坐牢。隨後范冰冰也被中國演藝圈無期限封殺，更被點名為「劣跡藝人」，為此范冰冰還搬到香港，積極的在尋找中國地區以外的工作機會。