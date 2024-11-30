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▲馬來西亞發生多起房客偷電挖礦事件，害房東被追討巨額電費。（圖／美聯社／達志影像）

房東注意了！馬來西亞一名新手包租婆以月租1000令吉（約新台幣7800元）出租雙層住房，未料收租5個月後房客失聯，突被追討27.6萬令吉電費（約新台幣215萬元），巨額電費直逼當初買房價，大嘆「賣房也不夠還」。據悉，此狀況不是個案，已有超過20名房東求助，當中最高追討電費金額超過80萬令吉（約新台幣624萬元）。星洲網報導，受害的林姓女屋主2013年以29.8萬令吉（約新台幣232萬元）買下雙層住房，2023年以月租1000令吉（約新台幣7800元）出租，但只收租5個月後房客失聯，她上門查看才發現房子被房客拿來偷電挖礦，還被追討27.6萬令吉電費（約新台幣215萬元）。報導指，同樣情形頻繁出現，甚至有房子被嚴重破壞，損失慘重。針對這些案件，阿斯達卡州議員黃天榮表示，馬來西亞法律規定，挖礦沒有觸法，但是偷電挖礦就是違法行為，近期已接獲超過20起求助個案，當中最高追討電費金額超過80萬令吉（約新台幣624萬元），受害者大多有幾個共通點，包括屋主出租房子後沒有轉換電錶用戶人的名字。