紅豆食府千金蔡依珊2006年底嫁給國民黨副主席連勝文，育有兩名兒子，45歲的她外貌和氣質出眾，個性率真、隨和，日前短暫公開中華隊在12強賽奪冠、老公哭著唱國旗歌的影片，蔡依珊目前為自家即食品牌創意總監，忙於事業也不忘做公益，形象優質。先前有網友分享，在某場合遇到蔡依珊，自己一時想不起名字，便用手機語音查詢，但AI回覆的聲音太大，讓故事發展相當尷尬。
一名網友在Threads發文，透露某次在一間坪數不大的店面裡，偶然看到蔡依珊本人，雖然當時認得對方身分，但不記得名字，因此自己便拿起手機，小聲地問google語音「連勝文的老婆是誰」，沒想到，手機以非常大的聲音朗誦「連勝文的老婆是蔡依珊，根據維基百科...」
AI大聲回覆網友的提問後，原PO形容當下的心情，「後面的（說明）我聽不到了，崩潰！我彷彿看到她轉頭望向這邊...」該篇貼文的瀏覽數超過2萬次，大批網友笑翻：「這真的超尷尬」、「我的天啊！當場社死」、「我大笑」、「店面還這麼小，找不到地方可以躲」、「超好笑，這真的尷尬到不行...」
台灣12強抗日成功奪冠 連勝文哭著跟唱國旗歌
中華隊24日在世界棒球12強冠軍賽打敗日本，奪下台灣百餘年棒球史上第一座國際賽冠軍金盃，蔡依珊在IG上傳一則限時動態，老公連勝文站在客廳看電視轉播「台灣隊長」陳傑憲正在領唱國旗歌（中華奧會會旗歌），連勝文噙著淚、以哭腔一字一句跟著中華隊英雄高歌，整個人激動到前後走動，音調不停顫抖。
影片最末，連勝文唱完國旗歌後，大力為中華隊鼓掌，掌鏡的蔡依珊爆出高聲歡呼，夫妻倆喜不自勝，飼養的法鬥愛犬「憨憨」則不停咬著連勝文手上的玩具，畫面有些逗趣。
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI大聲回覆網友的提問後，原PO形容當下的心情，「後面的（說明）我聽不到了，崩潰！我彷彿看到她轉頭望向這邊...」該篇貼文的瀏覽數超過2萬次，大批網友笑翻：「這真的超尷尬」、「我的天啊！當場社死」、「我大笑」、「店面還這麼小，找不到地方可以躲」、「超好笑，這真的尷尬到不行...」
台灣12強抗日成功奪冠 連勝文哭著跟唱國旗歌
中華隊24日在世界棒球12強冠軍賽打敗日本，奪下台灣百餘年棒球史上第一座國際賽冠軍金盃，蔡依珊在IG上傳一則限時動態，老公連勝文站在客廳看電視轉播「台灣隊長」陳傑憲正在領唱國旗歌（中華奧會會旗歌），連勝文噙著淚、以哭腔一字一句跟著中華隊英雄高歌，整個人激動到前後走動，音調不停顫抖。
影片最末，連勝文唱完國旗歌後，大力為中華隊鼓掌，掌鏡的蔡依珊爆出高聲歡呼，夫妻倆喜不自勝，飼養的法鬥愛犬「憨憨」則不停咬著連勝文手上的玩具，畫面有些逗趣。