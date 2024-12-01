演藝圈萬人迷、大帥哥金城武即便近年挑劇本，不再接戲，仍長紅至今達35年，他正式出道隔年和大S合拍一支乳酸飲料的廣告，兩人都正逢顏值巔峰期，加上充滿粉紅泡泡的互動，甜蜜感破表，被封為「最甜廣告沒有之一」，還有網友多年後重溫才恍然大悟，發現女主角是徐熙媛。
金城武17歲讀美國學校時為存零用錢買機車，接拍人生首支汽水廣告而發跡，據了解，天真也敬業的金城武，那時不願意假裝喝飲料，拍攝期3天喝掉好幾箱香檳汽水，「我就喝到他們已經沒有貨，（還）去支援，可是很好玩！」
雖然第一支廣告僅有幾秒鐘的鏡頭，但立刻被「綜藝教母」葛福鴻（葛姐）慧眼相中並簽下，起初去黃國倫工作室試音被「退貨」，才被送到陳昇的錄音室培訓，從打雜小弟做起，接著和黃連煜、陳昇學習音樂製作，1992年9月發行首張專輯《分手的夜裡》即爆紅，翌年，金城武接下本土食品大廠維他露推出的雪露乳酸飲料廣告。
該支飲品CF由葛姐提攜的大S（徐熙媛）擔任女主角，廣告導演彭文淳執導，服裝師王佳惠打理金城武和大S的造型，當年他19歲，女生約16歲，王佳惠到片場時，跟還是新人的金城武說「麻煩換衣服」，金城武回答「好」，不久便開始拍攝，大S和金城武在假雪景上溜冰，男方頻頻對冰山美人大S獻殷情，最後金城武喝了飲料旋轉飛上天，對鏡頭眨眼微笑。
許多網友回味這支經典廣告，聽到襯樂為金城武第二張國語專輯《只要你和我》同名主打歌，青春的記憶湧上心頭，「金城武的帥真的很迷人...還有大S的俏麗，真的是時代的回憶啊」、「大S可愛」、「男神斯文帥氣」、「小時候好常喝這個，懷念」、「那時候的金城武就那麼帥」、「廣告的編曲比較好聽」、「我竟然沒認出來當年的女孩是徐熙媛！」
金城武是心目中第一帥 大S出道就和偶像合作
大S曾經說，自己心目中第一名的帥哥始終沒變，就是金城武，而她出道隔年便幸運和金城武合拍雪露乳酸飲料的廣告，後來大S在節目中分享拍廣告的感受，直呼：「金城武當時繞著我轉（圈）耶！」小迷妹模樣毫不隱藏，顯見對偶像的愛慕有多深。
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雖然第一支廣告僅有幾秒鐘的鏡頭，但立刻被「綜藝教母」葛福鴻（葛姐）慧眼相中並簽下，起初去黃國倫工作室試音被「退貨」，才被送到陳昇的錄音室培訓，從打雜小弟做起，接著和黃連煜、陳昇學習音樂製作，1992年9月發行首張專輯《分手的夜裡》即爆紅，翌年，金城武接下本土食品大廠維他露推出的雪露乳酸飲料廣告。
該支飲品CF由葛姐提攜的大S（徐熙媛）擔任女主角，廣告導演彭文淳執導，服裝師王佳惠打理金城武和大S的造型，當年他19歲，女生約16歲，王佳惠到片場時，跟還是新人的金城武說「麻煩換衣服」，金城武回答「好」，不久便開始拍攝，大S和金城武在假雪景上溜冰，男方頻頻對冰山美人大S獻殷情，最後金城武喝了飲料旋轉飛上天，對鏡頭眨眼微笑。
許多網友回味這支經典廣告，聽到襯樂為金城武第二張國語專輯《只要你和我》同名主打歌，青春的記憶湧上心頭，「金城武的帥真的很迷人...還有大S的俏麗，真的是時代的回憶啊」、「大S可愛」、「男神斯文帥氣」、「小時候好常喝這個，懷念」、「那時候的金城武就那麼帥」、「廣告的編曲比較好聽」、「我竟然沒認出來當年的女孩是徐熙媛！」
金城武是心目中第一帥 大S出道就和偶像合作
大S曾經說，自己心目中第一名的帥哥始終沒變，就是金城武，而她出道隔年便幸運和金城武合拍雪露乳酸飲料的廣告，後來大S在節目中分享拍廣告的感受，直呼：「金城武當時繞著我轉（圈）耶！」小迷妹模樣毫不隱藏，顯見對偶像的愛慕有多深。