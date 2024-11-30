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▲進隧道記得要打開「頭燈」而不是「小燈」或者其他燈，否則將會被依相關規則開單，最高重罰4500元！（圖/新北市政府提供）

▲許多用路人因為較少進入隧道路段，並不清楚在隧道內行使要開啟頭燈，以利行車視線。（圖／NOWnews資料照）

4500元小心直接噴掉！交通規則繁多，並不是每個人都非常熟識，有些也要遇到特別情況才需要使用的汽車燈，到現在都還有許多人不清楚。過去就有人開進隧道之後有記得開燈，結果還是收到檢舉罰單，讓他不服氣提出行政訴訟，沒想到最後失敗，根據新北市政府交通事件裁決處報導，，不服氣該裁罰因而提起行政訴訟，結果最後敗訴沒成功。法官解釋，；另外參酌高速公路及快速公路交通管制規則第16條第1款規定的立法目的，考量到隧道內光線不佳，裁決處處長李忠台就曾經公開數據，2021年1月至8月，裁決處表示，依道路交通管理處罰條例第33條規定，，無論白天還是晚上，進出隧道時皆有光線反差，呼籲駕駛人進入隧道前就要提早開啟頭燈，確保行車安全！汽車的燈號確實比機車來的更複雜，使用的時機也會因氣候、路段的不同要有所調整，許多剛上路的新手車主可能真的也搞不清楚，日行燈：車輛發動之後就會自動開啟小燈：視線稍微不佳時，一般會在黃昏之後開啟