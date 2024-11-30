4500元小心直接噴掉！交通規則繁多，並不是每個人都非常熟識，有些也要遇到特別情況才需要使用的汽車燈，到現在都還有許多人不清楚。過去就有人開進隧道之後有記得開燈，結果還是收到檢舉罰單，讓他不服氣提出行政訴訟，沒想到最後失敗，其原因就在於「汽車進入隧道不是只要有開燈就好！是要開頭燈而不是車前小燈！」
駕駛進隧道「有開燈」仍被開罰！打行政訴訟失敗原因曝
根據新北市政府交通事件裁決處報導，過去有一名車主進入隧道之後，遭到警方舉發未依規定開亮頭燈，而該名車主主張自己並非沒有開燈，而是開啟車前小燈，不服氣該裁罰因而提起行政訴訟，結果最後敗訴沒成功。
法官解釋，道路交通安全規則所規範的「頭燈」檢驗規定，包括「近光燈」以及「遠光燈」，並未包含「車前小燈」；另外參酌高速公路及快速公路交通管制規則第16條第1款規定的立法目的，考量到隧道內光線不佳，基於駕駛人在隧道內行車安全，汽車必須行經高速公路隧道路段應「開亮頭燈」，而不是車前小燈。
進入隧道要打開「頭燈」！開錯燈、沒開燈最重罰4500元
裁決處處長李忠台就曾經公開數據，2021年1月至8月，在隧道內沒開頭燈被開罰的件數就有2301件，許多用路人因為較少進入隧道路段，並不清楚在隧道內行使要開啟頭燈，以利行車視線。
裁決處表示，依道路交通管理處罰條例第33條規定，行駛於高、快速公路隧道內未開亮頭燈者，最高可處罰4500元罰鍰，並記違規點數1點；行駛於一般道路隧道內未開亮頭燈者，則可依道路交通管理處罰條例第42條規定，最高處罰3600元罰鍰，無論白天還是晚上，進出隧道時皆有光線反差，呼籲駕駛人進入隧道前就要提早開啟頭燈，確保行車安全！
開車好多燈要開！汽車全方位燈用途、時機一次看懂
汽車的燈號確實比機車來的更複雜，使用的時機也會因氣候、路段的不同要有所調整，許多剛上路的新手車主可能真的也搞不清楚，《NOWnews》也特別整理汽車全方位燈用途、時機讓民眾一次看懂，等到下次遇到需要開燈的時候，就好好遵守，不要再被開罰啦！
🟡汽車燈使用方法、時機資訊
📍日行燈：車輛發動之後就會自動開啟
📍小燈：視線稍微不佳時，一般會在黃昏之後開啟
📍近光燈：視線中度不佳、光線較差時開啟，例如夜晚、下雨、隧道內都需要開啟
📍遠光燈：視線極度不佳且夜間行駛時，同向100公尺內、對向車道也沒車時才會開啟
📍前後霧燈：只有遇到大雨、濃霧時才可以使用，否則也會遭開罰
📍方向燈：任意左轉右轉時都必須開啟
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根據新北市政府交通事件裁決處報導，過去有一名車主進入隧道之後，遭到警方舉發未依規定開亮頭燈，而該名車主主張自己並非沒有開燈，而是開啟車前小燈，不服氣該裁罰因而提起行政訴訟，結果最後敗訴沒成功。
法官解釋，道路交通安全規則所規範的「頭燈」檢驗規定，包括「近光燈」以及「遠光燈」，並未包含「車前小燈」；另外參酌高速公路及快速公路交通管制規則第16條第1款規定的立法目的，考量到隧道內光線不佳，基於駕駛人在隧道內行車安全，汽車必須行經高速公路隧道路段應「開亮頭燈」，而不是車前小燈。
進入隧道要打開「頭燈」！開錯燈、沒開燈最重罰4500元
裁決處處長李忠台就曾經公開數據，2021年1月至8月，在隧道內沒開頭燈被開罰的件數就有2301件，許多用路人因為較少進入隧道路段，並不清楚在隧道內行使要開啟頭燈，以利行車視線。
裁決處表示，依道路交通管理處罰條例第33條規定，行駛於高、快速公路隧道內未開亮頭燈者，最高可處罰4500元罰鍰，並記違規點數1點；行駛於一般道路隧道內未開亮頭燈者，則可依道路交通管理處罰條例第42條規定，最高處罰3600元罰鍰，無論白天還是晚上，進出隧道時皆有光線反差，呼籲駕駛人進入隧道前就要提早開啟頭燈，確保行車安全！
開車好多燈要開！汽車全方位燈用途、時機一次看懂
汽車的燈號確實比機車來的更複雜，使用的時機也會因氣候、路段的不同要有所調整，許多剛上路的新手車主可能真的也搞不清楚，《NOWnews》也特別整理汽車全方位燈用途、時機讓民眾一次看懂，等到下次遇到需要開燈的時候，就好好遵守，不要再被開罰啦！
🟡汽車燈使用方法、時機資訊
📍日行燈：車輛發動之後就會自動開啟
📍小燈：視線稍微不佳時，一般會在黃昏之後開啟
📍近光燈：視線中度不佳、光線較差時開啟，例如夜晚、下雨、隧道內都需要開啟
📍遠光燈：視線極度不佳且夜間行駛時，同向100公尺內、對向車道也沒車時才會開啟
📍前後霧燈：只有遇到大雨、濃霧時才可以使用，否則也會遭開罰
📍方向燈：任意左轉右轉時都必須開啟