中華隊長陳傑憲在世界棒球12強賽和隊員立大功，抱走台灣棒球百餘年史上首座冠軍金盃，五官英俊的他神似吳奇隆、岡田准一和孫耀威，加上愛家好男人形象，IG追蹤數暴漲3倍，可說是人生勝利組，不過不少網友訝異他身高173公分，卻已經結婚生子，老婆還是前啦啦隊女孩，質疑台灣女生普遍要求另一半身高要高是假議題，沒想到，討論串意外曝光一票矮個子男神的身高數字。
一名男脆友在Threads表示，在PTT上看到一篇以「陳傑憲身高173交得到女友？」為題的貼文，「原來陳傑憲不到175（公分）那麼，網路上女生要求男生身高180是不是假議題？身高不夠，臉夠帥就完事了！」
貼文引起許多脆友討論，有女性表示：「沒有，雖然我覺得陳傑憲很帥，還很有錢，但他跟我一樣高，我很有可能還是會忍痛放棄，畢竟如果我穿高跟鞋站在他旁邊，不僅他可能會有壓力，我也會有點壓力」、「臉帥啊～身高173（公分）有差嗎」、「傑憲身上的優點早已超越173這件事，I don’t care about，他沒有180，傑憲就是讚」、「基本上應該不是身高的問題」、「男生173公分不算矮呀！臉夠帥165也行，時尚完成度在臉！」
華仔、小賈斯汀和周杰倫 身高全都不滿176公分
有趣的是留言區許多人拿身高不高的男明星當例子，揭露林志穎身高172公分、劉德華174公分、孫耀威173公分、岡田准一169公分、周杰倫173公分、納豆（林郁智）159公分、郭富城172公分、湯姆克魯斯170公分，小賈斯汀175公分，沒人超過176公分，但大多已經有伴侶或事業有成。
脆友直言：「郭富城更矮」、「林志穎好像也是172、173，找對象不是在選男模，伴侶的優點只有帥的話不一定能長久」、「偏偏很多帥哥都不高，大概都不到170」、「乙武洋匡都那麼勵志了！跟身高真的沒什麼太大的關係」、「日本傑尼斯一堆不到170還不是很受歡迎」、「我想車銀優如果165也是交的到的！」
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貼文引起許多脆友討論，有女性表示：「沒有，雖然我覺得陳傑憲很帥，還很有錢，但他跟我一樣高，我很有可能還是會忍痛放棄，畢竟如果我穿高跟鞋站在他旁邊，不僅他可能會有壓力，我也會有點壓力」、「臉帥啊～身高173（公分）有差嗎」、「傑憲身上的優點早已超越173這件事，I don’t care about，他沒有180，傑憲就是讚」、「基本上應該不是身高的問題」、「男生173公分不算矮呀！臉夠帥165也行，時尚完成度在臉！」
華仔、小賈斯汀和周杰倫 身高全都不滿176公分
有趣的是留言區許多人拿身高不高的男明星當例子，揭露林志穎身高172公分、劉德華174公分、孫耀威173公分、岡田准一169公分、周杰倫173公分、納豆（林郁智）159公分、郭富城172公分、湯姆克魯斯170公分，小賈斯汀175公分，沒人超過176公分，但大多已經有伴侶或事業有成。
脆友直言：「郭富城更矮」、「林志穎好像也是172、173，找對象不是在選男模，伴侶的優點只有帥的話不一定能長久」、「偏偏很多帥哥都不高，大概都不到170」、「乙武洋匡都那麼勵志了！跟身高真的沒什麼太大的關係」、「日本傑尼斯一堆不到170還不是很受歡迎」、「我想車銀優如果165也是交的到的！」