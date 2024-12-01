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▲CoCo都可「買一送一」外送優惠，Ｑ萌1元保溫袋開搶。（圖／記者蕭涵云攝）

▲到7-11買2024聖誕福袋，開喝得正大杯「春烏龍＋芝士奶蓋焙烏龍」80元優惠。（圖／翻攝得正FB）

▲珍煮丹黑糖珍珠鮮奶「2杯8折」​​​​​​​。（圖／翻攝珍煮丹FB）

▲鶴茶樓12月2日開賣獨家「芝麻糊奶蓋」，上市「第二杯半價」優惠。（圖／鶴茶樓提供）

12月繼續喝手搖飲料「買一送一」優惠！COMEBUY、龜記茗品、CoCo都可都有外送「買一送一」，統一超商7-11「2024聖誕福袋」放有得正「2杯80元」優惠券，珍煮丹黑糖珍珠鮮奶「2杯8折」，鶴茶樓獨家開賣「芝麻糊奶蓋」並祭出第2杯半價，好康一次整理告訴你。COMEBUY即日起至12月3日，Uber Eats外送指定飲品「買一送一」優惠！點得到蜂蜜蘆薈、蜂蜜紅茶、蜂蜜綠茶「買一送一」。提醒大家，優惠活動以APP畫面標示參加分店、指定品項為準。龜記即日起至12月3日，於外送平台Uber Eats點得到三十三茶王「買一送一」優惠！Uber會員還加碼開喝圓融奶茶、桂圓翡翠「買一送一」。提醒大家，優惠活動以APP畫面標示參加分店、指定品項為準。CoCo都可即日至12月3日，Uber Eats外送平台開喝3Q奶茶、蕎麥冬瓜露「買一送一」；提醒大家，優惠適用於配合外送服務之門市，部分門市不參與，建議以APP畫面標示參加分店、指定品項為準。統一超商7-11明天起將開賣「2024聖誕福袋」，有機會獲得「得正2杯80元」優惠券，開喝限定組合「春烏龍(L)＋芝士奶蓋焙烏龍(L)」優惠價80元，以及「免費加料」珍珠、黃金珍珠、焙烏龍茶凍3擇1。提醒大家，福袋優惠券限用乙次，有效期限自12月2日至2025年3月31日，逾期無效；飲料限當場一次領取，可提供自備飲料杯優惠5元及配料加購；優惠券不得更換飲品、或要求折抵現金或找零等；限外帶自取使用，百貨商場與外送平台不適用。珍煮丹在韓國團體Super Junior利特直播與歐爸同框太嗨，直接推出「2杯8折」優惠招待大家。今12月1日最後一天，開喝大杯「黑糖珍珠鮮奶」特愛款M杯微冰三分甜（一組兩杯），可享「2杯8折」優惠價。提醒大家，每人限購兩組，不拆售；僅限到店購買微糖微冰，數量有限，先到先得；其他管道（平台、電話）不適用；恕不接受更換其他商品，不得補差價升級大杯或加料，優惠不併用；漢神巨蛋、中山赤峰、信義A11以上門市無參與本活動。鶴茶樓最新開發季節限定獨家飲品「芝麻糊奶蓋」，法國鮮奶油Elle&Vire與台灣頂級濃芝麻醬調和，喝得到細細的芝麻碎與濃滑口感。12月2日開賣「芝麻糊奶蓋奶茶」M 65元/L 75元、「蓋式芝麻糊凍奶茶」M 75元/L 85元，上日當天可享「芝麻糊奶蓋系列」飲品任搭「第二杯半價」優惠。提醒大家，每人限購兩組；限到店購買，外送、電話、線上預訂不適用；價低品項優惠，四捨五入計算。