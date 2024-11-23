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▲星巴克全台門市爽喝「黑可可奶霜星冰樂」大杯特價99元。（圖／記者陳明安攝，2024.10.30）

▲鶴茶樓最新聯名兔子便利商店超可愛！超萌聯名紙杯開喝「買一送一」。（圖／鶴茶樓提供）

▲Mr.Wish開喝草莓季！還有聯名「Kakao Friends」桃子造型罐、萊恩造型罐。（圖／Mr.Wish提供）

世界12強棒球賽太嗨！中華隊8:2擊敗美國、奪下4強複賽的首場勝利，迎戰「台日大戰」還有機會挑戰冠軍賽。挺台灣開喝12強手搖咖啡「買一送一」優惠一次整理，爽喝龜記、CoCo、珍煮丹、鶴茶樓、COMEBUY、Mr.Wish、TEATOP、有飲、樂法、山焙、鮮茶道都半價；星巴克咖啡雖然沒有買一送一，但有大杯「黑可可奶霜星冰樂」特價99元，全台門市都喝得到。將優質巧克力原料融入黑摩卡醬搭配綿密鮮奶油與滑順可可淋醬，打造季節限定「黑可可奶霜星冰樂」。提醒大家，無法兌換紅利及金星免費中杯以及飲料升級相關活動，添加配料需全額支付加價購買。龜記即日起至12月3日，於外送平台Uber Eats點得到三十三茶王「買一送一」優惠！Uber會員還加碼開喝圓融奶茶、桂圓翡翠「買一送一」。提醒大家，優惠活動以APP畫面標示參加分店、指定品項為準。CoCo都可兩大外送平台都有「買一送一」可以喝，Uber Eats即日至12月3日，3Q奶茶、蕎麥冬瓜露也「買一送一」；熊貓foodpanda即日至11月30日，新品冬韻擂焙珍奶(L) / 經典熱銷四季春青茶(L)「買一送一」優惠。提醒大家，優惠適用於配合外送服務之門市，部分門市不參與，建議以APP畫面標示參加分店、指定品項為準。而且即日起顧客於外送平台（foodpanda / Uber Eats）購買CoCo飲品，原本加1元購買塑膠提袋服務，直接升級為獨家IP的「珍珠人品牌保溫袋」，在網路上掀起好評快去搶！售完為止，實際依各店銷售狀況為準。珍煮丹即日起至12月3日，Uber Eats外送指定飲品「買一送一」優惠！點購煮母奶茶、黑糖冬瓜不知春、蜂蜜菊花茶可享「同品項買一送一」。提醒大家，優惠活動以APP畫面標示參加分店、指定品項為準。鶴茶樓最新聯名人氣IG插畫家《Bunni Konbiny兔子便利商店》，誠實善良的Mayo、美食達人Mogu、特立獨行的Mame和喜愛挑戰的Kuro萌翻手搖飲料，除了3款聯名杯身及封膜，還推出超可愛隨身零錢包、飲料提袋、購物袋組共8款限量週邊商品。凡購買任一杯飲品即可加購一款、兩杯飲品可加購兩款（以此類推）；限到店購買；無開放預訂、預購、外送隨單加購；以各店庫存量為主，售完為止。即日起至12月3日，鶴茶樓於外送平台Uber Eats開喝紅鶴大吉嶺、金萱青茶、鶴頂紅茶「買一送一」優惠。提醒大家，優惠活動以APP畫面標示參加分店、指定品項為準。COMEBUY即日起至12月3日，Uber Eats外送指定飲品「買一送一」優惠！點得到蜂蜜蘆薈、蜂蜜紅茶、蜂蜜綠茶「買一送一」。提醒大家，優惠活動以APP畫面標示參加分店、指定品項為準。即日起至12月3日，TEA TOP於外送平台Uber Eats開喝仙楂108(茶王)、冬瓜檸檬、蘋果冰醋、奶茶、炭焙鐵觀音爽喝「買一送一」優惠；紅茶鮮奶茶、泰泰鮮奶茶也有特價。提醒大家，優惠活動以APP畫面標示參加分店、指定品項為準。Mr.Wish不只開喝人氣草莓季，與「Kakao Friends」聯名第三波的甜點系飲品，以桃子角色盛裝的「草莓提拉米蘇」、萊恩角色造型罐則是裝有「草莓橙橙」。即日起至12月3日，Uber Eats外送開喝Mr.Wish紅心芭樂梅、鮮粒百香綠「買一送一」優惠。提醒大家，優惠活動以APP畫面標示參加分店、指定品項為準。有飲即日起至12月3日，使用Uber Eats外送享指定飲品「買一送一」優惠！點購斯里蘭卡醇紅茶、小時候ㄟ麵茶奶茶可享「同品項買一送一」。提醒大家，優惠活動以APP畫面標示參加分店、指定品項為準。樂法即日起至12月3日，外送平台Uber Eats上點得到林華泰鐵觀音奶茶、蘋果蜂蜜綠茶「買一送一」優惠。提醒大家，優惠活動以APP畫面標示參加分店、指定品項為準。很少有折扣的山焙總算也有外送優惠！即日起至12月3日，Uber Eats外送開喝赤龍紅茶「買一送一」。提醒大家，優惠活動以APP畫面標示參加分店、指定品項為準。鮮茶道即日起至12月3日，於Uber Eats外送祭出一堆指定飲品「買一送一」優惠！點得到紅茶拿鐵、桂圓紅棗茶、薑汁撞奶、沖繩黑糖風味奶茶、東方美人茶、玉露煎茶都有「買一送一」。提醒大家，優惠活動以APP畫面標示參加分店、指定品項為準。