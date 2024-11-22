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▲星巴克買一送一！爽喝特大杯那堤75元、焦糖瑪奇朵85元。（圖／記者陳明安攝，2024.10.30）

▲星巴克感恩回饋日！11月22日週五一日限定「全品項享88折」優惠。（圖／翻攝自星巴克官網）

▲cama café週五極厚乳日，會員點數換券「免費升級」。（圖／cama café提供）

連續降雨天氣總算週末擺脫濕冷又升溫，爽喝咖啡優惠！星巴克買一送一foodomo外送那堤、經典紅茶那堤、焦糖瑪奇朵都半價，全台門市開喝大杯「黑可可奶霜星冰樂」特價99元，免優惠券單杯就有折扣；今（22）日本週五一日限定「全品項商品88折」優惠快閃。cama café週五極厚乳日，會員限定免費升級一次看。天氣回穩爽喝「星巴克買一送一」外送優惠！特大杯「那堤」兩杯優惠價150元（原價300元）、特大杯「經典紅茶那堤」兩杯優惠價160元（原價320元）、特大杯「焦糖瑪奇朵」兩杯優惠價170元（原價370元），相當於最新季節限定「黑可可奶霜星冰樂」，將優質巧克力原料融入黑摩卡醬搭配綿密鮮奶油與滑順可可淋醬，巧克力控一定要試試看。提醒大家，無法兌換紅利及金星免費中杯以及飲料升級相關活動，添加配料需全額支付加價購買。提醒大家，優惠品項依門市現貨為主，售完為止；1000%人魚小熊BE@RBRICK、人魚小熊BE@RBRICK套組均不適用此活動；折扣、優惠、兌換星禮程回饋與優惠、各行銷活動恕不合併使用；本活動不適用於外送外賣、電話預訂與行動預點服務。cama café週五極厚乳日，今一日限定會員限定免費升級！開啟會員APP ，選擇「點數兌換」，用10點兌換「升級極厚乳兌換券」， 到門市點一杯奶類飲品並出示票券，即可「免費升級極厚乳」。