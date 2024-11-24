（更新時間 11/24 10:20）2024世界12強棒球賽，今（24）日來到最後一天賽程，晚間6時中華隊再次踢館日本，並派出王牌林昱珉先發，爭取首次12強冠軍，上午11時則有美國對決委內瑞拉的季軍戰，《NOWnews今日新聞》也透過本文整理12強賽程、賽況、戰績、直播等資訊。
2024世界12強的4強賽程，台灣首戰0比2不敵委內瑞拉，對美國則以8比2擊敗收下勝利，複賽最後一天和日本的「消化試合」，則以6:9吞下第2敗，複賽3場比賽和美國、委內瑞拉同為1勝2敗，比較「對戰優質率後」，和日本攜手晉級冠軍賽。
台日冠軍戰林昱珉先發 踢館讀賣巨人戶鄉翔征
台灣21歲王牌投手林昱珉，12強預賽首戰對南韓主投4.2局，共被敲2支安打失2分，外帶3次三振和1次保送，率領中華隊以6比3拿下勝利。今年林昱珉是進入美國職棒的第3年，在響尾蛇2A出賽19場，取得3勝6敗、防禦率4.28的成績，之後升上3A出賽1場，5局僅被擊出4支安打失1分。
日本隊先發投手則由讀賣巨人隊的戶鄉翔征擔綱，預賽曾對上多明尼加先發，主投4局就送出6次三振，但也被打了5支安打，包含4支長打丟掉2分；不過戶鄉翔征絕對還是日本王牌投手，本季在日職不僅曾投出無安打比賽，整格賽季防禦率更是只有1.95，戰績12勝8敗，成績單相當鬼神。
🟡2024世界棒球12強「中華隊賽程賽況」
📍冠軍賽（東京巨蛋）
⚾️11/23 18:00 日本 vs. 中華
📍超級循環賽（東京巨蛋）
⚾️11/21 中華 0:2 委內瑞拉（詳細賽況）
⚾️11/22 中華8:2 美國（詳細賽況）
⚾️11/23 日本 9:6 中華（詳細賽況）
📍預賽（台北大巨蛋）
⚾️11/13 中華 6:3 韓國（詳細賽況）
⚾️11/14 中華 2:1 多明尼加（詳細賽況）
⚾️11/16 中華 1:3 日本（詳細賽況）
⚾️11/17 中華 11: 3澳洲（詳細賽況）
⚾️11/18 中華 2:0 古巴（詳細賽況）
⚾️2024世界12強棒球賽轉播資訊：
📌世界棒球12強電視轉播：緯來體育台、東森新聞台、中華電信MOD
📌世界棒球12強線上轉播：愛爾達體育1台、Hami Video12強棒球1台
🟡2024世界棒球12強「4強超級循環賽戰績」
🇹🇼台灣：1勝2敗
🇯🇵日本：3勝0敗
🇻🇪委內瑞拉：1勝2敗
🇺🇸美國：1勝2敗
🟡2024世界棒球12強「小組賽戰績」
📍A組
委內瑞拉：4勝1敗
美國：3勝2敗
巴拿馬：3勝2敗（輸美國遭淘汰）
墨西哥：2勝３敗
荷蘭：2勝3敗
波多黎各：1勝4敗
📍B組
台灣：4勝1敗
日本：5勝0敗
韓國：3勝2敗
澳洲：1勝4敗
古巴：1勝4敗
多明尼加：1勝4敗
⚾️2024世界12強棒球賽中華隊名單
📌投手（13人）：林昱珉 #45、江國豪 #12、郭俊麟 #16、陳冠宇 #17、林凱威 #18、張奕 #19、陳柏清 #20、吳俊偉 #21、陳冠偉 #59、王志煊 #64、黃恩賜 #64、黃子鵬 #69、莊昕諺 #71。
📌捕手（3人）：林家正 #27、吉力吉撈·鞏冠 #4、戴培峰 #95
📌內野手（7人）：張政禹 #9、李凱威 #25、潘傑楷 #35、岳東華 #58、林立 #83、朱育賢 #85、江坤宇 #90。
📌外野手（5人）：邱智呈 #14、陳傑憲 #24、曾頌恩 #32、林安可 #77、陳晨威 #98。
🟡12強是什麼？和經典賽差在哪？
2013年世界棒壘球總會成立後，認為世界頂級棒球賽事過少，因此在2014年宣布創立「世界12強棒球賽」，並定於2015年11月舉行首屆，每4年舉辦一次，與世界棒球經典賽間隔2年舉行。
而12強和經典賽皆屬於最高層級的棒球國際賽，不過「經典賽」允許全數MLB球員參賽，且只要父母擇一是該國出生，就可以代表國家出賽；12強則是本身在MLB 40人名單的球員不能參與，且需要擁有「國籍」才能替國家出賽；簡單來說，「經典賽」可視為國家比球硬實力的對抗，12強則較能反映各國職棒或國內聯賽的強度。
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台日冠軍戰林昱珉先發 踢館讀賣巨人戶鄉翔征
台灣21歲王牌投手林昱珉，12強預賽首戰對南韓主投4.2局，共被敲2支安打失2分，外帶3次三振和1次保送，率領中華隊以6比3拿下勝利。今年林昱珉是進入美國職棒的第3年，在響尾蛇2A出賽19場，取得3勝6敗、防禦率4.28的成績，之後升上3A出賽1場，5局僅被擊出4支安打失1分。
日本隊先發投手則由讀賣巨人隊的戶鄉翔征擔綱，預賽曾對上多明尼加先發，主投4局就送出6次三振，但也被打了5支安打，包含4支長打丟掉2分；不過戶鄉翔征絕對還是日本王牌投手，本季在日職不僅曾投出無安打比賽，整格賽季防禦率更是只有1.95，戰績12勝8敗，成績單相當鬼神。
🟡2024世界棒球12強「中華隊賽程賽況」
📍冠軍賽（東京巨蛋）
⚾️11/23 18:00 日本 vs. 中華
📍超級循環賽（東京巨蛋）
⚾️11/21 中華 0:2 委內瑞拉（詳細賽況）
⚾️11/22 中華8:2 美國（詳細賽況）
⚾️11/23 日本 9:6 中華（詳細賽況）
📍預賽（台北大巨蛋）
⚾️11/13 中華 6:3 韓國（詳細賽況）
⚾️11/14 中華 2:1 多明尼加（詳細賽況）
⚾️11/16 中華 1:3 日本（詳細賽況）
⚾️11/17 中華 11: 3澳洲（詳細賽況）
⚾️11/18 中華 2:0 古巴（詳細賽況）
⚾️2024世界12強棒球賽轉播資訊：
📌世界棒球12強電視轉播：緯來體育台、東森新聞台、中華電信MOD
📌世界棒球12強線上轉播：愛爾達體育1台、Hami Video12強棒球1台
🟡2024世界棒球12強「4強超級循環賽戰績」
🇹🇼台灣：1勝2敗
🇯🇵日本：3勝0敗
🇻🇪委內瑞拉：1勝2敗
🇺🇸美國：1勝2敗
🟡2024世界棒球12強「小組賽戰績」
📍A組
委內瑞拉：4勝1敗
美國：3勝2敗
巴拿馬：3勝2敗（輸美國遭淘汰）
墨西哥：2勝３敗
荷蘭：2勝3敗
波多黎各：1勝4敗
📍B組
台灣：4勝1敗
日本：5勝0敗
韓國：3勝2敗
澳洲：1勝4敗
古巴：1勝4敗
多明尼加：1勝4敗
⚾️2024世界12強棒球賽中華隊名單
📌投手（13人）：林昱珉 #45、江國豪 #12、郭俊麟 #16、陳冠宇 #17、林凱威 #18、張奕 #19、陳柏清 #20、吳俊偉 #21、陳冠偉 #59、王志煊 #64、黃恩賜 #64、黃子鵬 #69、莊昕諺 #71。
📌捕手（3人）：林家正 #27、吉力吉撈·鞏冠 #4、戴培峰 #95
📌內野手（7人）：張政禹 #9、李凱威 #25、潘傑楷 #35、岳東華 #58、林立 #83、朱育賢 #85、江坤宇 #90。
📌外野手（5人）：邱智呈 #14、陳傑憲 #24、曾頌恩 #32、林安可 #77、陳晨威 #98。
🟡12強是什麼？和經典賽差在哪？
2013年世界棒壘球總會成立後，認為世界頂級棒球賽事過少，因此在2014年宣布創立「世界12強棒球賽」，並定於2015年11月舉行首屆，每4年舉辦一次，與世界棒球經典賽間隔2年舉行。
而12強和經典賽皆屬於最高層級的棒球國際賽，不過「經典賽」允許全數MLB球員參賽，且只要父母擇一是該國出生，就可以代表國家出賽；12強則是本身在MLB 40人名單的球員不能參與，且需要擁有「國籍」才能替國家出賽；簡單來說，「經典賽」可視為國家比球硬實力的對抗，12強則較能反映各國職棒或國內聯賽的強度。
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