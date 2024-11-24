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▲本屆世界棒球12強賽，中華隊一路打破質疑，從台北大巨蛋的預賽，一路挺進到東京的冠軍賽。（圖／記者葉政勳攝）

▲2024世界棒球12強冠軍賽，台灣派出王牌先發林昱珉掛帥抗日，將和戶鄉翔征正面對決。（圖／記者葉政勳攝）

▲2024世界棒球12強賽，中華隊今晚6點，將在冠軍賽迎戰日本隊。（圖／NOWnews社群中心）

▲世界棒球12強賽，中華隊在預賽戰績為4勝1敗，睽違多年再度打入一級國際賽4強。（圖／記者葉政勳攝 ）

2024世界12強棒球賽，今（24）日來到最後一天賽程，晚間6時中華隊再次踢館日本，並派出王牌林昱珉先發，爭取首次12強冠軍，上午11時則有美國對決委內瑞拉的季軍戰，《NOWnews今日新聞》也透過本文整理12強賽程、賽況、戰績、直播等資訊。2024世界12強的4強賽程，台灣首戰0比2不敵委內瑞拉，對美國則以8比2擊敗收下勝利，複賽最後一天和日本的「消化試合」，則以6:9吞下第2敗，複賽3場比賽和美國、委內瑞拉同為1勝2敗，比較「對戰優質率後」，和日本攜手晉級冠軍賽。台灣21歲王牌投手林昱珉，12強預賽首戰對南韓主投4.2局，共被敲2支安打失2分，外帶3次三振和1次保送，率領中華隊以6比3拿下勝利。今年林昱珉是進入美國職棒的第3年，在響尾蛇2A出賽19場，取得3勝6敗、防禦率4.28的成績，之後升上3A出賽1場，5局僅被擊出4支安打失1分。日本隊先發投手則由讀賣巨人隊的戶鄉翔征擔綱，預賽曾對上多明尼加先發，主投4局就送出6次三振，但也被打了5支安打，包含4支長打丟掉2分；不過戶鄉翔征絕對還是日本王牌投手，本季在日職不僅曾投出無安打比賽，整格賽季防禦率更是只有1.95，戰績12勝8敗，成績單相當鬼神。（東京巨蛋）⚾️11/23 18:00 日本 vs. 中華（東京巨蛋）⚾️11/21⚾️11/22⚾️11/23（台北大巨蛋）⚾️11/13⚾️11/14⚾️11/16⚾️11/17⚾️11/18🇻🇪委內瑞拉：1勝2敗🇺🇸美國：1勝2敗巴拿馬：3勝2敗（輸美國遭淘汰）墨西哥：2勝３敗荷蘭：2勝3敗波多黎各：1勝4敗韓國：3勝2敗澳洲：1勝4敗古巴：1勝4敗多明尼加：1勝4敗⚾️：林昱珉 #45、江國豪 #12、郭俊麟 #16、陳冠宇 #17、林凱威 #18、張奕 #19、陳柏清 #20、吳俊偉 #21、陳冠偉 #59、王志煊 #64、黃恩賜 #64、黃子鵬 #69、莊昕諺 #71。林家正 #27、吉力吉撈·鞏冠 #4、戴培峰 #95張政禹 #9、李凱威 #25、潘傑楷 #35、岳東華 #58、林立 #83、朱育賢 #85、江坤宇 #90。邱智呈 #14、陳傑憲 #24、曾頌恩 #32、林安可 #77、陳晨威 #98。2013年世界棒壘球總會成立後，認為世界頂級棒球賽事過少，因此在2014年宣布創立「世界12強棒球賽」，並定於2015年11月舉行首屆，每4年舉辦一次，與世界棒球經典賽間隔2年舉行。而12強和經典賽皆屬於最高層級的棒球國際賽，不過「經典賽」允許全數MLB球員參賽，且只要父母擇一是該國出生，就可以代表國家出賽；12強則是本身在MLB 40人名單的球員不能參與，且需要擁有「國籍」才能替國家出賽；簡單來說，「經典賽」可視為國家比球硬實力的對抗，12強則較能反映各國職棒或國內聯賽的強度。