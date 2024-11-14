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▲樂天桃猿先發投手威能帝，今（14）日晚間將成為多明尼加先發投手對決中華隊。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.11.04）

▲昨晚中華隊打線相當給力，終場以6:3擊敗韓國隊順利收下12強第一場勝利。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.13）

2024年世界棒球12強賽火熱開打，昨（13）日中華隊以6：3擊退宿敵韓國拿下重要首勝，今（14）日晚間18時30分，中華隊持續在台北大巨蛋對決多明尼加，目前兩隊都是1勝隊伍，只要勝出就能暫居B組龍頭，《NOWnews今日新聞》也將持續進行文字直播，與球迷一起替台灣隊吶喊加油。今（14）日晚間的中華隊vs.多明尼加的先發投手，台灣推派樂天桃猿「老虎」黃子鵬，多明尼加則推出目前也在樂天桃猿效力的洋投威能帝 Pedro Fernández，在12強意外上演了桃猿內戰。30歲的側投黃子鵬目前效力中職樂天桃猿，去年經典賽，曾對荷蘭先發2.2局失2分拿下勝投，本季在中職，黃子鵬戰績5勝7敗、1中繼、防禦率為3.51，生涯右打被打擊率2成44，左打被打擊率2成91。同樣也是30歲的威能帝，目前他在中職打拼兩年獲得14勝、9敗，防禦率3.14、WHIP 1.22，在203.1局當中投出166次三振，壓制力頗高。不過今年賽季受傷勢影響表現不佳，拿下10勝8敗、防禦率3.5。除此之外，威能帝在台北大巨蛋的表現不盡理想，過去2場先發主投10.2局，失7分，防禦率達5.91。本次中華隊中，包括吉力吉撈．鞏冠、岳東華、李凱威都曾在威能帝手中開轟，尤其是李凱威32打席出現8支安打，還有3次保送，上壘率高達0.34，可以好好期待他的發揮。📍一局上📍一局下中華隊📍多明尼加