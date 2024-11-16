世界棒球12強賽火熱開打，今（16）日晚間在台北大巨蛋將上演關鍵一戰，目前取得2連勝的兩支隊伍，中華隊正面對決日本，而本場比賽中華隊派出台鋼雄鷹左投陳柏清先發，日本則是阪神虎右投才木浩人出戰。晚間賽事開打之時，《NOWnews今日新聞》也將進行文字賽況直播。
先發投手戰力分析！中華隊打線挑戰日本火球男
今日台日大戰中，日本隊派出26歲的先發投手才木浩人對付台灣打線。他被譽為「阪神火球男」，擁有令人驚嘆的球速，最快可達 157公里，平均球速也有 148公里，常讓對手難以招架，勢必也會帶給中華隊打線極大挑戰。
才木浩人2023年日職賽季表現亮眼：出賽 25場先發，繳出 13勝3敗 的佳績。防禦率僅 1.82，展現穩定壓制力。本季狂飆 137次三振，僅被擊出 4支全壘打，是日職最穩健的投手之一。
中華隊部分，台鋼的陳柏清2024年在一軍的表現同樣亮眼，整季登板 19場，繳出 6勝10敗、防禦率3.53 的成績，展現穩定的壓制力與競爭力。作為本土左投，其數據在聯盟中名列前茅，可說是目前為 中職最出色的本土左投之一，也是台鋼投手陣容中的關鍵人物。
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🟡台、日大戰先發陣容
📍中華隊
先發投手：陳柏清
打線尚未公布
📍日本隊
先發投手：才木浩人
打線尚未公布
🟡賽事文字直播（晚間6點開打更新）
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今日台日大戰中，日本隊派出26歲的先發投手才木浩人對付台灣打線。他被譽為「阪神火球男」，擁有令人驚嘆的球速，最快可達 157公里，平均球速也有 148公里，常讓對手難以招架，勢必也會帶給中華隊打線極大挑戰。
才木浩人2023年日職賽季表現亮眼：出賽 25場先發，繳出 13勝3敗 的佳績。防禦率僅 1.82，展現穩定壓制力。本季狂飆 137次三振，僅被擊出 4支全壘打，是日職最穩健的投手之一。
中華隊部分，台鋼的陳柏清2024年在一軍的表現同樣亮眼，整季登板 19場，繳出 6勝10敗、防禦率3.53 的成績，展現穩定的壓制力與競爭力。作為本土左投，其數據在聯盟中名列前茅，可說是目前為 中職最出色的本土左投之一，也是台鋼投手陣容中的關鍵人物。
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