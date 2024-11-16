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▲ 阪神虎的才木浩人將在今晚台日大戰先發，年僅26歲的他以令人驚嘆的高球速而聞名。（圖／阪神虎官網）

世界棒球12強賽火熱開打，今（16）日晚間在台北大巨蛋將上演關鍵一戰，目前取得2連勝的兩支隊伍，中華隊正面對決日本，而本場比賽中華隊派出台鋼雄鷹左投陳柏清先發，日本則是阪神虎右投才木浩人出戰。晚間賽事開打之時，《NOWnews今日新聞》也將進行文字賽況直播。今日台日大戰中，日本隊派出26歲的先發投手才木浩人對付台灣打線。他被譽為「阪神火球男」，擁有令人驚嘆的球速，最快可達 157公里，平均球速也有 148公里，常讓對手難以招架，勢必也會帶給中華隊打線極大挑戰。才木浩人2023年日職賽季表現亮眼：出賽 25場先發，繳出 13勝3敗 的佳績。防禦率僅 1.82，展現穩定壓制力。本季狂飆 137次三振，僅被擊出 4支全壘打，是日職最穩健的投手之一。中華隊部分，台鋼的陳柏清2024年在一軍的表現同樣亮眼，整季登板，繳出的成績，展現穩定的壓制力與競爭力。作為本土左投，其數據在聯盟中名列前茅，可說是目前為，也是台鋼投手陣容中的關鍵人物。先發投手：陳柏清打線尚未公布先發投手：才木浩人打線尚未公布