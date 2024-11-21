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▲世界棒球12強賽，中華隊首次挺進4強，將在東京巨蛋與委內瑞拉、美國、日本等強權一決高下。（圖／記者葉政勳攝）

▲委內瑞拉先發投手羅戈，上季效力中職富邦悍將，對台灣打者相當熟悉。（圖／記者葉政勳攝）

2024世界12強棒球賽正式進入複賽階段，首度進入4強的中華隊，中華隊先發打線稍晚將公布，《NOWnews今日新聞》也將透過文字直播，和球迷一起替中華隊加油。「4強超級循環賽」在東京巨蛋開打，台灣今天面；超級循環賽戰績前2名的隊伍，將在週日（11/24）晚間進行冠軍賽，3、4名則在週日中午進行季軍賽。，預賽對戰多明尼加先發，6局未被擊出任何安打、無失分，直到第7局因抽筋先行退場。對陣古巴，也主投1.1局無失分，，本季在中職，黃子鵬戰績5勝7敗、1中繼、防禦率為3.51，生涯右打被打擊率2成44，左打被打擊率2成91。委內瑞拉則派出羅戈擔任先發，本屆賽事目前以中繼投手身份登板2次，合計4.2局失2分、防禦率3.86。雖然是首次在本屆賽事擔任先發，但，不只對中華隊打者相當熟悉，甚至擁有宰制中職的數據。📍一局下📍一局上12強隊伍將被拆分成A、B兩組，一組6隊，預賽階段進行「，AB組戰績最好的前兩名將進入第二輪的「」，超級循環賽中的獲得前兩名的國家能夠進入冠軍賽。🟡1