2024世界12強棒球賽正式進入複賽階段，首度進入4強的中華隊，今（21）日上午11時，將派出狀態極佳的「老虎」黃子鵬先發，將和來自委內瑞拉、上季同樣效力中職的羅戈正面對決，中華隊先發打線稍晚將公布，《NOWnews今日新聞》也將透過文字直播，和球迷一起替中華隊加油。
「4強超級循環賽」在東京巨蛋開打，台灣今天面對委內瑞拉，明天（11/22）迎戰美國，週六（11/23）和日本交手；超級循環賽戰績前2名的隊伍，將在週日（11/24）晚間進行冠軍賽，3、4名則在週日中午進行季軍賽。
🟡先發投手戰力分析
中華隊黃子鵬在本屆12強賽表現亮眼，預賽對戰多明尼加先發，6局未被擊出任何安打、無失分，直到第7局因抽筋先行退場。對陣古巴，也主投1.1局無失分，累計2場比賽投7.1局未失分，本季在中職，黃子鵬戰績5勝7敗、1中繼、防禦率為3.51，生涯右打被打擊率2成44，左打被打擊率2成91。
委內瑞拉則派出羅戈擔任先發，本屆賽事目前以中繼投手身份登板2次，合計4.2局失2分、防禦率3.86。雖然是首次在本屆賽事擔任先發，但羅戈今年效力中職富邦悍將，繳出10勝4敗、防禦率2.16、每局被上壘率1.13，不只對中華隊打者相當熟悉，甚至擁有宰制中職的數據。
🟡賽況文字直播（11:00比賽開打後更新）
📍一局下
📍一局上
🟡台灣、委內瑞拉先發名單（稍晚公佈）
📍中華隊
📍委內瑞拉
🟡2024世界棒球12強賽制
12強隊伍將被拆分成A、B兩組，一組6隊，預賽階段進行「單循環賽」，AB組戰績最好的前兩名將進入第二輪的「超級循環賽」，超級循環賽中的獲得前兩名的國家能夠進入冠軍賽。
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🟡先發投手戰力分析
中華隊黃子鵬在本屆12強賽表現亮眼，預賽對戰多明尼加先發，6局未被擊出任何安打、無失分，直到第7局因抽筋先行退場。對陣古巴，也主投1.1局無失分，累計2場比賽投7.1局未失分，本季在中職，黃子鵬戰績5勝7敗、1中繼、防禦率為3.51，生涯右打被打擊率2成44，左打被打擊率2成91。
委內瑞拉則派出羅戈擔任先發，本屆賽事目前以中繼投手身份登板2次，合計4.2局失2分、防禦率3.86。雖然是首次在本屆賽事擔任先發，但羅戈今年效力中職富邦悍將，繳出10勝4敗、防禦率2.16、每局被上壘率1.13，不只對中華隊打者相當熟悉，甚至擁有宰制中職的數據。
🟡賽況文字直播（11:00比賽開打後更新）
📍一局下
📍一局上
🟡台灣、委內瑞拉先發名單（稍晚公佈）
📍中華隊
📍委內瑞拉
🟡2024世界棒球12強賽制
12強隊伍將被拆分成A、B兩組，一組6隊，預賽階段進行「單循環賽」，AB組戰績最好的前兩名將進入第二輪的「超級循環賽」，超級循環賽中的獲得前兩名的國家能夠進入冠軍賽。
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